La fe de un pueblo para crear el Puerto de La Luz

Tal día como hoy, un 26 de febrero de 1883 hace 143 años, se colocó en la explanada de acceso a lo que sería más tarde el muelle de Santa Catalina la primera piedra del Puerto de Refugio de La Luz. Fue un acto con una concurrencia admirable encabezada por las primeras autoridades y donde el prelado de la Diócesis, don José Pozuelo Herrera, condensa la gratitud del pueblo reunido en su entorno con la solemne bendición de las obras que transcribimos, al ser una oración que respondía al sentir de una población por crear un recinto que respondiera al desarrollo de Gran Canaria.

He aquí condensada la citada bendición, que es todo un canto de esperanza, ya que la multitud la recibió de rodillas en señal de súplicas. Dice así: «Vengo a asociarme a la legítima alegría de este pueblo por el comienzo de una obra de interés, no solo para la isla de Gran Canaria y para toda la provincia, sino para España y las naciones extranjeras. Aquí, entre el cielo y la tierra, frente a los mares yo la bendigo en nombre de Dios omnipotente; bendigo al Excmo. Señor Don Fernando de León y Castillo, sin cuya iniciativa y trabajo no hubiera obtenido el Puerto de Refugio; bendigo a Su Majestad el Rey, al Gobierno y a las Cortes que la han autorizado y decretado; bendigo a cuantos hayan contribuido a su realización; bendigo a los trabajadores que a ella se dediquen y a los contratistas. Pensemos que estos bienes lo debemos a la infinita misericordia de Dios omnipotente, y que en estas circunstancias aflictivas para el pobre enjugarán muchas lágrimas y llevarán el consuelo a innumerables familias menesterosas».

Han pasado 143 años, pero la fe en el Puerto de Refugio de La Luz sigue intacta por decenas de generaciones que han creído en el mismo como piedra angular de nuestra economía y faro anunciador al mundo con una bahía abierta a todas las rutas sin haber colocado la última piedra.