No estás sola

Todavía sobrecogido por el impacto de la noticia, se me vienen a la cabeza las extrañas (pero atinadísimas) palabras de Walter Benjamin: «el despacho del jefe está repleto de armas» (Einhanstraβe, 1928). Cómo tuvo que sufrir la subordinada del máximo responsable de la Policía Nacional el brutal acoso de su superior en el mando, cómo se las vería la también agente de los cuerpos de seguridad del Estado para llegar a grabar la salvaje agresión de la que era víctima en la vivienda oficial del DAO. Buena conocedora de los entresijos del sistema judicial español y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tuvo la frialdad de generar y conservar las pruebas necesarias para defenderse ante un juez y la valentía correspondiente para presentar la oportuna querella.

Cómo contrasta este caso, del que ni siquiera se ha informado del nombre de la protagonista, que permanece en el completo anonimato, con otros igualmente famosos. Por ejemplo, el de la presunta agresión sexual cometida por un representante público, a la sazón portavoz de la formación política a la que pertenecía en el Congreso de los Diputados, sobre la persona de Elisa Mouliaá, en el que la vulnerabilidad de la supuesta víctima está fuera de toda discusión, pero no así el proceder legal del que ha hecho gala hasta la fecha. Por si las moscas, desde la misma difusión de los supuestos agravios perpetrados sobre la actriz, uno se puso de inmediato de su lado, a la que defendí contra viento y marea. Y, por supuesto, lo seguiré haciendo mientras no haya una sentencia firme sobre el caso.

Y aquí reside el problema. Quiero decir: ¿qué ocurre cuando es la misma víctima la que no sostiene el relato acusatorio e, incluso, retira la denuncia presentada, apareciendo ante los medios informativos para dejar pública constancia de la decisión de retirar la querella de “manera irrevocable”? En otras palabras, ¿qué sucede cuando la víctima se traiciona a sí misma? La respuesta no es tan sencilla como pudiera pensarse en un primer momento. Hay que estar del lado de la agredida, mostrarle solidaridad de principio a fin, acompañarla y ofrecerle las herramientas, en caso de carecer de ellas, con las que apuntalar la defensa legal para que ésta sea realmente efectiva. Pero, ¿y si es ella la que invalida el argumento jurídico con sus declaraciones, la que diluye el relato probatorio por sus constantes vaivenes ante la justicia? ¿Se debe adoptar una postura paternalista frente a las manifiestas contradicciones? Si se procede de tal modo, como algunos postulan -hasta ciertos sectores del feminismo radical se han decantado por esta estrategia, anulando de facto la presunción de inocencia que le asiste a la otra parte-, se cae abiertamente en el machismo que se intenta evitar.

La ley es clara. El relato de la víctima ha de ser consistente en la denuncia, coherente en la secuencia de los hechos y persistente en el tiempo. Por desgracia, a día de hoy, Elisa Mouliaá no cumple con ninguna de las tres condiciones procesales. ¿Ha de concluirse, entonces, en el archivo de la querella? La respuesta está en manos de un juez, pero lo que sí podemos reclamar a esta mujer, por su bien y por el del resto de las féminas que pudieran verse en una situación semejante, es que tenga valor y coraje. Fui de los primeros en reconocer su condición de víctima en un artículo titulado Fácil, demasiado fácil, y está bien recordarlo justo en estos instantes, pero lo que ahora toca es la definitiva reconciliación de la persona con su dignidad. Ni más ni menos. Nada de paternalismos, sólo la defensa de sus derechos constitucionales. Como hombre, no encuentro mejor manera de sostener el discurso de la plena igualdad de trato entre ambos sexos. Aunque se lo parezca, a tenor de las palabras pronunciadas en Plaza Castilla, no está sola. Como dice la canción de Los Secretos, «ayúdame y te habré ayudado». Ánimo, firmeza y determinación. Sé de lo que hablo.