Una trinchera legislativa que condena a los pacientes

Mientras cientos de miles de pacientes siguen mirando el calendario con resignación, esperando una consulta, una prueba diagnóstica o una cirugía que no llega, el Ministerio de Sanidad ha decidido que el problema que tienen los ciudadanos es otro. No son las listas de espera ni la falta de especialistas. Ha levantado una trinchera contra el sector privado en el Sistema Nacional de Salud.

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la llamada Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Una norma que restringe las fórmulas de colaboración público-privada y limita la capacidad de las comunidades autónomas para recurrir a modelos de gestión indirecta. Todo ello con un tono de confrontación que criminaliza a un sector que solo ha prestado su ayuda cuando se lo han solicitado. Pero las listas de espera no se reducen con declaraciones ideológicas y leyes dogmáticas.

España arrastra un atasco estructural en su sistema sanitario, sobre todo tras la pandemia. Pacientes que esperan meses para una prótesis de cadera. Pruebas diagnósticas que se demoran más de lo clínicamente recomendable. Consultas externas incompatibles con una medicina preventiva eficaz. No es un fenómeno puntual. Es una tendencia persistente.

Y frente a esa realidad, la ministra no ha presentado un plan integral con objetivos medibles, financiación específica y calendario verificable para reducir las demoras. No hay una Ley de Garantías reforzada. Ni un programa nacional coordinado de choque asistencial. No hay una estrategia legislativa que armonice criterios clínicos de priorización entre comunidades. Lo que nos encontramos es un ataque contra instrumentos de gestión que han demostrado su valía para aliviar las cargas del sistema público y siempre a demanda de la administración.

La pregunta es inevitable: ¿por qué esta ley ahora? El texto legal presentado es una «criminalización» del sector. El anteproyecto parte de una premisa ideológica falsa: que la gestión pública es, por definición, más íntegra y eficiente. En esa visión, las fórmulas alternativas al alcance de un modelo descentralizado se presentan como una amenaza para lo público. Esa simplificación convierte un debate de eficacia asistencial en una confrontación ideológica. Pero las listas de espera no distinguen entre modelos jurídicos. Diferencian entre capacidad resolutiva o más bloqueo.

El cuerpo legal de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico dota a las regiones de un modelo competencial descentralizado. Todas las comunidades autónomas han recurrido en estas últimas tres décadas a conciertos, concesiones o colaboraciones para aliviar una presión asistencial al alza. A diferentes velocidades. No es de extrañar que las comunidades autónomas con mayor población se han visto obligadas a una mayor colaboración público privada. El debate sobre qué modelo funciona mejor debería basarse en resultados comparables, indicadores de calidad y costes por proceso. Sin embargo, el anteproyecto de ley no nace de una evaluación analítica independiente que demuestre que las fórmulas de colaboración son ineficientes o perjudiciales. La decisión del Consejo de Ministros nace de una convicción política y el mayor exponente analítico que emplea la ministra en su presentación son informes y artículos internacionales que supuestamente concluyen que la «sanidad privada mata más». Esa afirmación, absolutamente inasumible, deberá perseguirla de ahora en adelante. Eso que cimenta su exposición ya se encargó la Universidad Complutense de enterrarlo en un completísimo informe sobre 500 artículos técnicos sanitarios sobre colaboración público-privada. Pero atención, mientras se legisla contra un modelo, las demoras a cada minuto siguen creciendo.

El sistema necesita más quirófanos operativos por la tarde, más médicos, más enfermería especializada, más agilidad en los circuitos de derivación, más interoperabilidad digital y más evaluación de la productividad clínica. Necesita una gestión basada en datos e incentivos alineados con resultados en salud. Y no un marco de conflicto que reduzca la capacidad y flexibilidad operativa.

La norma que se pretende invade competencias autonómicas y limita su capacidad para decidir cómo organizar su estructura asistencial. En un país con realidades demográficas distintas, la flexibilidad es una necesidad operativa.

Para el ideario de la ministra la sanidad privada representa un riesgo sistémico para el país. Y claro, sepan que es complejo encontrar territorios donde la privada no colabore. ¿Cuál es la solución? ¿Más presupuesto, más profesionales, más quirófanos, más radiólogos…? No. Para la ministra, eso será otro cantar y ya se verá. Lamento decir que el riesgo tangible de esta operación ante- sanidad privada es el colapso definitivo del SNS. Criminalizar al sector generará rédito político en determinados entornos ideológicos, pero no añade un quirófano, no acorta una resonancia magnética ni adelanta una consulta de oncología.

El debate real exige admitir que el SNS atraviesa una tensión estructural: envejecimiento poblacional, cronicidad creciente, innovación tecnológica costosa, déficit de profesionales y financiación insuficiente. Ante ese escenario, cerrar puertas en lugar de evaluar resultados parece inoportuno.

La política sanitaria necesita pragmatismo, acuerdos amplios y evaluación independiente de resultados. Y debería ser prioritario un plan nacional realista, medible y financiado para reducir las listas de espera. Cavar trincheras para legislar contra un modelo sin presentar una estrategia robusta contra las demoras transmite la ausencia de hoja de ruta.