Envejecer con dignidad no es una bandera partidista

La reciente iniciativa sobre la residencia sociosanitaria en El Aceitún vuelve a poner sobre la mesa un debate necesario: cómo garantizamos una red suficiente y adecuada de recursos para las personas mayores en Fuerteventura. Lo que no resulta aceptable es convertir esa necesidad en una competición por la autoría.

Conviene recordar un dato básico: este centro no nace de la inspiración repentina de ningún grupo municipal. Estaba contemplado en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias del Gobierno de Canarias, dentro de la planificación estratégica para ampliar la red de plazas en el archipiélago. Por tanto, no estamos ante una ocurrencia coyuntural ni ante el mérito exclusivo de ninguna formación política, sino ante una actuación prevista en un marco de planificación pública.

El populismo tiene un rasgo reconocible: simplifica, personaliza y se apropia. Se apropia de decisiones colectivas, de procesos administrativos complejos y de inversiones planificadas durante años. Se lanza el mensaje de que “gracias a nosotros” algo sucede, cuando en realidad forma parte de un itinerario institucional más amplio. Ese tipo de narrativa puede ser eficaz en redes sociales, pero es profundamente desleal con la verdad y con la ciudadanía.

Desde mi óptica como vecino de Gran Tarajal defiendo una posición clara y estructurada: sí, Fuerteventura necesita más plazas sociosanitarias. Pero también necesita algo más ambicioso y más moderno que limitar la respuesta al incremento de residencias.

Los datos son elocuentes. Apenas un 8% de las personas mayores de 65 años manifiestan que desearían pasar la última etapa de su vida en una residencia. Eso no significa que no debamos promoverlas. Significa que debemos contextualizarlas. El problema no es que existan residencias; el problema es que, ante la falta de recursos de apoyo domiciliario, terminan siendo casi la única alternativa.

Si no reforzamos el Servicio de Ayuda a Domicilio, la atención comunitaria, la teleasistencia avanzada, los apoyos a cuidadores y las soluciones intermedias como centros de día o viviendas colaborativas, estaremos empujando a muchas personas a institucionalizarse por falta de opciones reales.

Envejecer en casa, en el entorno afectivo y comunitario, con seguridad y dignidad, debe ser la prioridad. La residencia es necesaria para situaciones de alta dependencia o ausencia de red, pero no puede ser el eje exclusivo de la política pública.

Durante años se sostuvo que Fuerteventura tenía una población joven y que, por tanto, la presión sociosanitaria era menor que en otras islas. Esa lectura demográfica ha quedado superada. La isla también envejece, y lo hace con una estructura familiar cada vez más frágil, con población desplazada sin red extensa y con una realidad social más compleja. El reto demográfico ya no es una previsión futura; es un desafío presente.

Por eso, el debate no puede reducirse a quién “apoyó” o “no apoyó” una parcela concreta o una ubicación determinada. Las disputas entre Partido Popular y Coalición Canaria por la autoría de la criatura no deben distraernos de lo esencial: necesitamos planificación, coordinación interadministrativa y una visión integral del sistema de cuidados.

La ciudadanía no necesita héroes políticos que se cuelguen medallas. Necesita plazas suficientes, sí; pero también necesita un modelo de atención que diversifique recursos, que prevenga la dependencia y que permita a las personas decidir cómo quieren vivir su vejez.

El verdadero compromiso no se demuestra con consignas ni con pancartas. Se demuestra con planificación rigurosa, financiación estable y políticas públicas coherentes. Y en eso es donde debe centrarse el debate, si de verdad queremos hablar de dignidad y no de propaganda.