‘Pellagofio’ de las palabras, 20 años haciendo patria

Cumplir veinte años no es solo una cifra redonda, es una declaración de resistencia. En un mundo acelerado, donde lo inmediato parece imponerse a lo esencial, que una publicación como Pellagofio haya llegado a su vigésimo aniversario es, sencillamente, un acto de amor a la tierra. Y también de coherencia. De esas que no hacen ruido, pero dejan poso. Tuve la suerte, y lo digo con absoluta convicción, de ser entrevistado en sus páginas.

Pero más allá de esa experiencia personal, mi relación con Pellagofio es la de un lector agradecido, de un comunicador que encuentra en cada número un refugio y, al mismo tiempo, una fuente constante de inspiración. Porque Pellagofio no es solo un suplemento de prensa, una revista: es una forma de mirar nuestra tierra.

Desde sus inicios, esta publicación ha investigado, documentado y divulgado con una honestidad poco común. Aquí no hay fuegos artificiales ni discursos vacíos. Hay trabajo de campo, memoria oral, respeto por quienes saben y por quienes hacen. En sus páginas se habla de gastronomía sin frivolidad, de vinos con conocimiento y sensibilidad, del mundo rural sin paternalismos. Se cuenta lo que somos, pero también lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser.

Sentarse a la mesa con calma

Leer Pellagofio es sentarse a la mesa con calma. Es sentirte como en casa. Es entender que un queso, un caldo, una viña o una semilla no son solo productos, sino relatos vivos. Relatos que explican nuestra historia como pueblo. Cada artículo es una invitación a detenerse, a escuchar al agricultor, a la bodeguera, al cocinero, a la pescadora a gentes de la Universidad que se dejan la piel y las pestañas para que no se pierda lo nuestro.

Como comunicador en radio y televisión, sé lo difícil que es mantener una línea editorial coherente, rigurosa y, a la vez, cercana. Por eso valoro especialmente el papel de Pellagofio como espacio de divulgación honesta. Aquí no se investiga para presumir de lo que se sabe, sino para compartir conocimiento. No se publica para llenar páginas, sino para generar conciencia y hacer pedagogía. Y nada de esto sería posible sin las personas que han acompañado esta aventura durante dos décadas.

Los colaboradores y colaboradoras que han puesto voz, palabra y mirada a esta publicación forman una auténtica comunidad. Gente comprometida, diversa, apasionada. Profesionales y amantes de la tierra que entienden la divulgación como un servicio público, no como un escaparate personal.

El campo es presente y futuro

Pellagofio ha sabido tejer una red donde caben la tradición y la innovación, el pasado y el futuro, el fogón y la viña, la ciencia y la emoción. En tiempos en los que lo rural se utiliza muchas veces como eslogan vacío, esta revista lo trata con la dignidad que merece. Aquí el campo no es postal: es vida, trabajo, conocimiento, presente y futuro. Celebrar estos veinte años es celebrar la constancia, la paciencia y el compromiso. Es reconocer que divulgar también es resistir. Que contar bien lo nuestro es una forma de protegerlo. Y que sin proyectos como Pellagofio, Canarias sería un poco más silenciosa, un poco más frágil.

Y no puedo despedirme sin darle un especial agradecimiento a Yuri Millares. Su pasión y su entrega han sido el corazón de Pellagofio, latiendo en cada número durante estos veinte años. Gracias a su visión y constancia, no solo nos informa, sino que nos abraza, nos conecta con nuestras raíces y nos recuerda que la memoria y la cultura son un tesoro que merece ser cuidado. Yuri, gracias por guiarnos con tanto amor en esta aventura que sigue creciendo y alimentando nuestra identidad.