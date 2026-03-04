¿Te pesa el alma?

Aunque el médico Duncan MacDougall allá por 1907 intentó medir la masa del alma tras fallecer algunos de sus pacientes, la comunidad científica no aceptó jamás su teoría que enunciaba que el alma pesaba aproximadamente 21 gramos. El alma, pues, no tiene masa, no ocupa volumen, es independiente del tiempo y del espacio, además, no puede distinguirse por ninguno de nuestros sentidos…Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que nos dejamos el alma trabajando, se nos cae el alma a los pies después de cualquier decepción y algo se muere en el alma cuando un amigo se va…

“Dentro de nosotros hay algo que no tiene nombre, ese algo es lo que nosotros somos” (José Saramago)

Sin duda, Saramago es un experto en tocar almas. En su impactante obra “Ensayo sobre la ceguera” el autor nos ayuda a reflexionar sobre la necesidad de mirar al otro, de quitarnos la venda y las máscaras sociales para ofrecernos a los demás con toda nuestra alma. Una obra que habla de humanidad y de solidaridad, que pretende llegar a la esencia misma del ser humano…

“La cara es el espejo del alma”, decía siempre mi abuela. Sabiduría popular de los mayores que aconsejaban observar a las personas con atención para detectar el color y el olor de su alma. Esa energía que nos llega del otro, esas sensaciones invisibles que quedan en el ambiente después de una charla, esas emociones que perduran en nuestro cuerpo durante algún tiempo…toda esa huella que se impregna en nuestra piel, puede estar hablando del alma del otro.

“ Lo que le alteraba era la muerte viviente de su propia alma” ( “El retrato de Dorian Gray”)

Óscar Wilde, en su fascinante obra, dispone en una balanza a la belleza y al alma. Dorian, personaje principal y joven narcisista se negaba a perder su belleza, por ello, fue capaz de vender su alma para mantenerse bello por siempre. Sin embargo, su forma de vida egoísta, vanidosa e incluso cruel, arrugaba su alma por momentos; el hermoso retrato pintado por Basil Hallward delataba cada día el deterioro del alma enferma de Dorian…

A lo largo de la historia filósofos, místicos, escritores e incluso personajes de Disney han coincidido en la misma idea: la belleza está en el interior. En el caso de La Bella y La Bestia, Bella supo adivinar la belleza de Bestia a través de sus actos de bondad. ¿Acaso la bondad es el secreto para mantener el alma eterna? ¿Qué otros valores hacen brillar a nuestra alma?

“ Lo esencial es invisible a los ojos” ( El Principito)

Antoine de Saint- Exupèry en su obra nos ofrece a ese niño que todos llevamos dentro, ese Principito inocente y puro que desmonta literalmente a todos los personajes que habitan los diferentes reinos. La soberbia, la vanidad, la pereza, la avaricia, la monotonía son todos ellos vicios aprendidos. El autor ofrece la solución para redimirnos; se trata de volver al niño, se trata de desaprender para llegar a la esencia. Esa esencia que no entiende de lujos, de egoísmos o de envidias.

Quizá la mirada del alma sea la mirada de ese niño que se asombra ante todo lo que ve, ese niño que no juzga pero pregunta con curiosidad para ir eliminando capas de los adultos con los que se relaciona. Si queremos que florezca nuestra alma simplemente debemos desnudarnos y despojarnos de todos esas viejas costras enquistadas. Se trata de permitirnos ser almas bellas y libres donde el amor sea nuestra única esencia… de lo contrario vagaremos por el mundo arrastrando nuestros vicios, vagaremos ante los otros arrastrando nuestra pesada alma como almas en pena.