Últimamente solo quiero hablar de libros. Quizá porque cada vez que veo, leo o escucho las noticias me dan ganas de irme a uno de esos escenarios de serie televisiva en Nueva Escocia o en Canadá. A menudo fantaseo con marcharme a vivir a Virgin River o a Sullivan´s Crossing, que, por cierto, son dos series que les recomiendo, pues te abrazan un poquito el corazón entre tanta incertidumbre y tanto caos. Sin embargo, aunque no le hago ascos a una buena serie de Netflix, me gusta mucho más la relación que mantengo con la lectura. La semana pasada descubrí a Laura Delgado, una escritora canaria que ha publicado recientemente Cuando el cielo era azul, una novela negra con mucho thriller psicológico. La historia me atrapó porque es muy actual. No por eso de ir matando a gente a pedradas, aunque niéguenme ustedes que no han pensado que más de uno, apellídese Trump, Putin, Milei u Ortega, no se merecen, aunque sea, un sustito con un volador. En fin, ya imagino a más de uno diciendo que voy deseándole la muerte a otros seres humanos y no, no va por ahí la cosa. Como decía, la historia me cautivó porque juega muy bien con el misterio y con el despiste, pero, sobre todo, porque pone sobre la mesa las luces y las sombras que cargamos cada uno de nosotros. Nadie es lo que parece y esto es una lección que deberíamos aprender para no estar idealizando las vidas ajenas ni comparándonos con lo que vemos en redes. La trama se centra en resolver el crimen de Elisa, una joven a la que asesinan en la ciudad de Arucas y cuya doble vida se ve expuesta en los programas de salseo de sobremesa. A lo tonto, Delgado hace una crítica a las redes sociales, a la pérdida de libertad e intimidad (en un momento en el que nos creemos muy libres), a plataformas como OnlyFans, a los riesgos del consumo de porno en la adolescencia, a la falta de límites y consecuencias en esta etapa vital y a la maldad que se respira y se escupe sin escrúpulos en determinados programas de entretenimiento. Concretamente eso es lo que hace la historia, ponerte de frente ante tus propios valores y hacer que te preguntes hasta dónde eres capaz de llegar para conseguir el éxito. No crean por mi descripción que es un libro moralista y aburrido. Nada que ver con eso. Es una historia enrevesada y entretenida que te obliga a leer entre líneas si decides adentrarte en ella. No hay sangre (o no mucha) ni ensañamiento físico (más allá de lo permitido en el Noir), en cambio, sí que desnuda el alma de la humanidad: amor, desamor, traición, ego, culpa, miedo, venganza, pérdida. A lo mejor este libro no es lo más parecido a un escenario bucólico como los que describí al principio, pero es necesario recordar que de bondades y maldades cada uno carga su mitad. Me gusta descubrir talento canario y compartirlo con ustedes porque, como diría mi abuela, nada como barrer para casa.