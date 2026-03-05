Una fiesta familiar durante mi adolescencia fue el primer escenario donde debí decidir cuál era mi lugar. En el salón se habían dispuesto dos mesas alargadas: una para los adultos y otra para los niños. Desorientada, busqué una señal hasta que un invitado mayor, de mirada serena, me indicó la mesa principal. Aquel era, finalmente, mi sitio.

Este recuerdo ilustra el sentimiento que me evoca el entorno actual de muchas mujeres que han experimentado un desplazamiento continuo respecto al espacio que han debido ocupar a lo largo de su historia y la respuesta que se espera de ellas en el siglo XXI.

Son las «Hijas de la Transición» sociopolítica en este país: aquellas que nacieron y se formaron para cuidar y educar, atender y, sobre todo, callar. Las que, de pronto, en plena adolescencia, dejaron atrás las enseñanzas de la Sección Femenina y despertaron, al compás de la transformación social, a una realidad nueva que señalaba un camino desconocido. Tuvieron que cambiar de asiento y adaptarse a la nueva condición, inseguras y temerosas del nuevo destino.

Esas mujeres anónimas, que contemplaban la incorporación de otras a plataformas culturales rompedoras, eran quienes intentaban responder sin pestañear a la pregunta de sus iguales: «¿Y tú, por qué estudias?». Esa cuestión la planteaban quienes, siendo todavía niñas, ya tenían el ajuar dispuesto; aquellas que manifestaban, sin sonrojo, que su propósito era lograr un «buen marido» que las protegiera. No lo entendían.

La actitud de quienes querían despejar la pista y correr hacia un futuro incierto era vista como cosa de «excéntricas y locas». Incluso muchas de las que accedían a la universidad —con la inquietud aparente de querer lograr metas y demostrar su valía profesional con un perfil insumiso e inconformista— defendían, en realidad, una pose para buscar marido en el lugar apropiado.

Nada fue fácil para esta generación del cambio en la que me incluyo. Nadábamos entre mundos distintos y, a veces, las olas nos dejaban sin respiración. En pocos años se transformaron nuestros valores y se exigieron respuestas acordes a esa etapa de transición. No encontrábamos nuestro asiento.

Defendíamos el papel aprendido: ser cauces de procreación y madres protectoras, cariñosas y alertas para los hijos de los siglos XX y XXI. Pero, a la vez, captábamos el mensaje de los nuevos tiempos que nos invitaba a construir una sociedad democrática donde nuestro papel era indispensable. En esa simbiosis nos hicimos mujeres: intentando conciliar la emoción con la razón. Un equilibrio donde la maternidad continuaba siendo prioritaria y, al mismo tiempo, nuestro testimonio como personas con voz y capacidad de cambio gritaba cada vez con más fuerza.

Los pasos a dar en las últimas décadas han sido lentos. En ocasiones, para quienes atravesamos ese puente hacia la democracia han resultado, incluso, paralizantes. Muchas se encontraron ejerciendo una maternidad responsable bajo esquemas arcaicos en plena «modernidad líquida», lidiando con una sociedad donde nada es sólido, las relaciones son precarias y los valores se transforman antes de poder consolidarse.

Somos las mujeres de la transición que creyeron en la formación intelectual como herramienta de superación para alcanzar la igualdad, convertidas hoy en educadoras de una juventud cuyo principal desafío es la incertidumbre. Nuestros hijos anticipan que ejercerán profesiones ajenas a su vocación y saben que la especialización les exigirá cruzar fronteras. Somos las madres que no fuimos educadas para empatizar con jóvenes que hoy conviven en un mundo adulto sumido en el individualismo.

Somos las mujeres que mostrábamos al mundo la inutilidad de la apariencia estética con un atuendo que uniformaba nuestras actitudes contestatarias—vaqueros, pañuelo en el pelo, camisas de nuestros padres— y que hemos tenido que aprender a movernos en un mundo que presiona a favor de una perfección física y una belleza establecida como canon de aceptación. Contemplamos con estupor cómo ese estándar estimula a nuestros hijos a través de las redes sociales, ese interlocutor anónimo y omnipresente con quien han entablado una empatía ficticia.

Ante el Día Internacional de la Mujer quiero recordar, especialmente, a las que nacieron en el siglo XX y han recorrido el complicado camino hasta el XXI saltando prejuicios, adaptando su lenguaje y su conducta sin perder la identidad y, sobre todo, conciliando el aprendizaje con el pragmatismo hasta encontrar, por fin, el asiento que les pertenece.