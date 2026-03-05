Del lápiz de los jesuitas a la IA

Nos arriesgamos a una era de respuestas perfectas para mentes que han olvidado cómo hacerse preguntas.

El cura y la Casio Recuerdo perfectamente el aula de los Jesuitas, el olor a tiza y la advertencia del cura allá por los años 70 u 80.

Soy de la generación del 68 y estudié en una escuela privada religiosa. Recuerdo con nostalgia cuando se empezaron a hacer comunes las calculadoras, y un cura, que era nuestro profesor de matemáticas decía que esas máquinas del diablo cercenaban el pensamiento ya que suplían la actividad mental por una máquina. prohibía utilizarlas y nos obligaba a hacer las cuentas con un lápiz y un papel. Para él, una división larga con decimales no era solo aritmética, era un ejercicio de disciplina, orden y lógica. Al prohibir la calculadora, intentaba proteger nuestra capacidad de entender el «cómo», no solo el «qué».

Ahora, con el paso de los años, vengo a darme cuenta de que los jóvenes actuales están muy capados en el cálculo mental, si un sistema de cobro falla en una tienda, el mundo se detiene. La capacidad de estimar un resultado de cabeza se ha vuelto una rareza, lo que perdimos con la calculadora no fue la suma, fue el sentido numérico. Al dejar de operar dejamos de visualizar la magnitud de los números.

¿Pasará lo mismo con la inclusión de la IA, y esta se convertirá en la nueva «calculadora» de esta era? La IA no solo hace cuentas; redacta, resume, programa y decide. Es la que ofrece soluciones instantáneas que evitan la búsqueda de información sosegada, evitando «aprender» durante la búsqueda de información complementaria. La realidad es que me asusta que estas generaciones y las futuras pierdan la capacidad de aprender a buscar y aprender con esa búsqueda de información.

Debemos entender la diferencia vital entre información y conocimiento. La información es un dato externo, algo que está ahí, accesible con un clic; el conocimiento, en cambio, es lo que queda en nosotros tras procesar esa información. Recuerdo tener que hacer resúmenes para estudiar; ese ejercicio ayudaba a memorizar pues discerníamos por nosotros mismos entre lo importante y lo accesorio. Recuerdo que, después de hacer el resumen de un tema concreto, poco más tenías que memorizar, ya que la información que requerías para el examen la extractabas de un entorno de conocimiento.

Transformábamos la información ajena en conocimiento propio. Era un proceso de destilación intelectual que hoy parece estar en peligro. Es una pena que esa búsqueda activa y ese proceso de digestión mental se sustituya por un resultado inmediato que nos da la respuesta, pero nos priva del saber.

Aquel entrañable jesuita tenía razón, pero quizá se quedó corto: las máquinas no solo cercenan el pensamiento cuando hacen las cuentas por nosotros, sino cuando empiezan a tener las ideas por nosotros. Nos arriesgamos a una era de respuestas perfectas para mentes que han olvidado cómo hacerse preguntas y, lo que es peor, que han confundido estar informados con tener conocimiento.