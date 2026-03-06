Luis García, el doblete que levantó una Copa del Rey hace veinte años

Luis García, el entrenador de la UD Las Palmas, conserva un recuerdo imborrable de la Copa del Rey. Lo vivió en primera persona cuando aún vestía la camiseta del Espanyol y alcanzó la gloria en la final de 2006, disputada el 12 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. Aquella noche, bajo los focos y con el pulso acelerado de las grandes citas, el conjunto periquito se impuso con autoridad al Real Zaragoza por 4-1. Luis García fue uno de los grandes protagonistas: dos de los goles llevaron su firma, el segundo y el que cerró la goleada, rubricando una actuación que lo elevó a la categoría de héroe. Un triunfo que no solo quedó grabado en la historia del club catalán, sino también en la memoria de quien hoy contempla la Copa desde el banquillo, con otra perspectiva, pero con el mismo respeto reverencial por el torneo.

Veinte años después, la final que este 2026 protagonizarán Real Sociedad y Atlético de Madrid -se disputará el próximo 18 de abril, en La Cartuja de Sevilla- inevitablemente le removerá emociones. Aquella temporada, Luis García disputó 48 partidos entre todas las competiciones y firmó 15 goles, consolidado como un fijo en las alineaciones de

Miguel Ángel Lotina. El Espanyol alcanzó la final tras dejar en la cuneta a Getafe, Cádiz y Deportivo de La Coruña, en un recorrido tan exigente como convincente. En aquel vestuario convivían nombres que marcaron época: Tamudo, De la Peña, Pochettino, Martín Posse, Pandiani o el recordado Dani Jarque. Un grupo con jerarquía, talento y carácter competitivo que encontró en la Copa el escenario ideal para dejar su huella.

Muy distinta ha sido la relación reciente de la UD Las Palmas con el torneo del KO. Eliminado a las primeras de cambio por el Extremadura, el conjunto amarillo lleva años transitando la competición casi de puntillas, sin convertirla en territorio propio ni en una verdadera ilusión colectiva. En las últimas temporadas, el techo se sitúa en los cuartos de final alcanzados con Quique Setién al mando en la campaña 2015-2016, una travesía que terminó abruptamente ante el Valencia, tras haber dejado atrás a la Real Sociedad y al Eibar. Desde entonces, la Copa ha sido más un trámite que una apuesta decidida en la casa amarilla.

Y, sin embargo, la memoria del club aún viaja más atrás, hasta aquella final del 19 de abril de 1978 frente al FC Barcelona, una noche grabada a fuego en la historia de la entidad. El gol del legendario futbolista argentino Miguel Ángel Brindisi encendió durante unos instantes el sueño amarillo, pero resultó insuficiente ante el tanto de Asensi y el doblete de Rexach -un gol de penalti y otro de tiro libre directo-, que acabaron inclinando la balanza del lado azulgrana (3-1). Se apagó entonces la ilusión de los más de diez mil aficionados amarillos que poblaron las gradas del Santiago Bernabéu, en lo que sigue siendo el mayor éxodo de seguidores canarios a un campo visitante. Desde aquel día, la Copa permanece como una herida noble y un anhelo latente en la historia de la UD Las Palmas.