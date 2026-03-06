Vuelvo a escribir en este respetado medio de comunicación. Lo hice en tiempos pasados, y de aquellos relatos nació mi libro Raíces Isleñas (un compendio de reflexiones sobre el pensamiento del espíritu isleño).

Ese libro me ha servido para dilucidar muchas cuestiones relacionadas con el Archipiélago Canario. Recientemente, conversando con un amigo artista, reflexionábamos sobre la aparente necesidad de salir de la isla para obtener reconocimiento artístico. Yo lo tengo claro: no es necesario.

Siempre me ha ilusionado imaginar cómo habría sido vivir en la época de Alonso Quesada, Tomás Morales y Saulo Torón, en pleno modernismo, más que en la que vivió Benito Pérez Galdós en Madrid —quien, dicho sea de paso, ya era escritor antes de viajar a la capital—.

Nos ha tocado vivir una época de incertidumbre, como tantas a lo largo de la historia, aunque esta parece tener matices propios, más complejos. Lo mejor para analizar e interpretar el presente es verlo como un puzle: hay que observar sus piezas y luego contemplar el conjunto del relato.

De entrada, confieso que me influye el permanente enfrentamiento entre los dos grandes sistemas económicos: el de planificación central (marxista) y el de mercado (capitalista). ¿Se trata de elegir simplemente entre uno y otro? Si fuera así, el problema sería sencillo. Pero de esa tensión surge una verdadera batalla cultural e ideológica.

Edward de Bono nos ayuda a entender caminos alternativos, y Juan Salvador Gaviota, esa gaviota que volaba alto, fuera del grupo, me recuerda al filósofo Antonio Escohotado. Coincidí con su pensamiento cuando, mientras yo investigaba sobre gestión del conocimiento, él lo hacía sobre el equilibrio del caos. Hace ya unos años.

Escohotado, filósofo y marxista en sus inicios, evolucionó hacia el liberalismo económico con un conocimiento sólido y una seguridad admirable. Ahí están sus publicaciones más recientes, donde explica con claridad cómo transitar hacia el capitalismo con sencillez y comprensión.

Recuerdo, además, dos frases de Mao que escuché siendo joven: “¿Es mejor corregir un error que aprender algo nuevo?” y “Lo importante es la disciplina del partido: lo que diga el partido, para lo que sea”. Algunos valientes responden: “Ni partido ni entero: lo que dicte mi conciencia. ¡Ser libre!”. Otro eslogan que siempre cito dice: “No importa que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones”. Así trabajan ambos sistemas: uno, hiperorganizado, que intenta controlar al otro.

Hoy, en la época de Ángel Arbonies y su libro Conocimiento para innovar —autor al que hemos invitado en las actividades de la Universidad de Verano de Maspalomas—, el reto para la universidad es precisamente el conocimiento. Vivimos una gran transformación: el paso de un sistema de planificación central a uno de mercado implica una constante correlación de fuerzas.

Al mismo tiempo, asistimos a movimientos globales donde el internacionalismo, el globalismo o la polarización se manifiestan en quienes migran de un país a otro, empujados por las diferencias de renta, buscando protección o libertad.

Casi para terminar, dejo pendiente un tema que merece más espacio: la crisis del 29 y la importancia que le dio Keynes al gasto público. Muy distinta, por cierto, a la de tantos políticos actuales que se declaran “keynesianos” solo para justificar el despilfarro y la manipulación del gasto colectivo.

Al final, alguien —el destino, quizás— nos puso a vivir en este tiempo y en este lugar, sin consultarnos, y del mismo modo nos iremos, sin posibilidad de escoger.

Aun así, la alegría llega con la sinfonía del desarrollo humano, como defendía Amartya Sen, premio Nobel de Economía en 1998 con su obra Desarrollo y libertad. Él demostró que el verdadero progreso no se mide solo por el PIB, sino por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que refleja mejor lo que significa ser libre.

Me decía un maestro de escuela: “¡Qué poco importa la capacidad humana!”. Y quizás ahí esté la gran tarea pendiente: entender, de una vez, el valor de nuestra libertad y de nuestro propio potencial.