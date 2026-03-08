Hay una liturgia bien ensayada en la derecha española. Comienza con una bandera —a ser posible grande, de esas que tapan fachadas enteras—, continúa con un discurso sobre la nación eterna, los valores de Occidente y la amenaza roja, y termina con un aplauso. Santiago Abascal lleva años perfeccionando el ritual. Isabel Díaz Ayuso lo ha convertido en marca personal, en estética de barra de bar elevada a rango de ideología. España, España, España. La patria como escudo, como insulto y, sobre todo, como combustible electoral barato. Sin embargo, mucho me temo que España no está sola en este negocio, sino que tiene una versión en miniatura. Ring de luz, fondo de pantalla verde, una generación de influencers y youtubers que descubrieron hace unos años que Andorra y Dubai tienen un sol parecido al de España pero un tipo impositivo mucho más agradable. Hicieron las maletas y se fueron con sus coches, sus patrocinadores y sus millones de seguidores que se quedaron aquí, pagando sus impuestos, financiando los hospitales que los streamers ya no necesitan porque viven en el paraíso fiscal del momento.

El problema es que el paraíso, a veces, se complica. Y cuando eso ocurre —cuando hay un conflicto, una amenaza, un momento de verdadero miedo—, el pasaporte español de repente vuelve a tener valor. De pronto recuerdan que son españoles. Que España debería hacer algo. Que dónde está el Estado cuando se le necesita. El mismo Estado al que habían decidido no financiar porque era una carga insoportable sobre su esfuerzo individual (si por esfuerzo individual entendemos… grabar vídeos). Abascal y Ayuso —y, por ende, Vox y el PP— funcionan exactamente igual, solo que a mayor escala y con mejor sastre. Toda la trayectoria política de Abascal está marcada más por el activismo ideológico que por algún tipo de experiencia profesional fuera de la política. Sus viajes, sus contactos, sus elogios públicos a la derecha más reaccionaria del hemisferio occidental dibujan un mapa de lealtades que cruza el Atlántico antes de llegar a Cádiz. Pero lo verdaderamente revelador no es a quién admira, sino quién financió a su partido cuando aún era un grupúsculo marginal. Como revelaron varios medios hace unos años, Vox arrancó financiado con casi un millón de euros de donantes vinculados al Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, un grupo de la oposición iraní en el exilio cuya naturaleza y trayectoria han sido objeto de fuerte controversia internacional. No estamos ante un partido soberanista sino ante una franquicia. Y como toda franquicia, su primer deber es con la matriz, no con el cliente local. Por eso insiste tanto en querer doblegarnos ante el gobierno estadounidense (es decir, el israelí).

La derecha española lleva décadas confundiendo el interés nacional con el interés de sus aliados internacionales. Durante el franquismo, la soberanía se cedió de buen grado a cambio de los Pactos de Madrid de 1953: bases militares estadounidenses en suelo español a cambio de legitimidad para la dictadura. El patriotismo oficial convivió sin sonrojarse con tropas y armamento nuclear extranjero en suelo propio. Esa tradición no ha muerto. Ha mutado. Ahora no se firma en despachos con generales: se gestiona en foros de derecha internacional, en redes de financiación transnacional, en la comunión ideológica con movimientos que responden a agendas bastante poco españolas. Deberíamos todos hacer el ejercicio de seguir el dinero. Cuántas incógnitas se resolverían sobre nuestros grandes patriotas. Qué malestar siento cuando se habla tan a la ligera de patriotismo. El patriotismo que merece ese nombre es el que se ejerce cuando las cosas se ponen difíciles. El que antepone la soberanía real a la comodidad de dejarse llevar por la corriente hegemónica. El que le dice no a un aliado poderoso cuando sus intereses chocan con los del propio país. Y, ya puestos, el que paga sus impuestos aquí aunque el tipo marginal escueza. Ese patriotismo —el costoso, el que obliga, el que no queda bien en un cartel electoral— brilla por su ausencia tanto en los discursos de Abascal como en los vlogs de repatriados fiscales que descubren su españolidad en cuanto el mundo se pone feo. Nada nuevo bajo el sol.