Entre el chiringuito y la esperanza: el pulso de los Goya

Contemplar el mundo desde el patio de butacas sin inmiscuirte en los acontecimientos, dejando que estos fluyan como si de una película se tratase, otorga una visión casi objetiva de la realidad —si es que la objetividad existe, pero ese es otro debate—.

Hace unos días se entregaron los Premios Goya, el máximo reconocimiento del cine español, que se ha convertido en un termómetro actual de por dónde respira nuestra sociedad. Desde el sofá de casa, entre amigos y con una caña que se prolonga hasta la medianoche, debatimos sobre las películas seleccionadas mientras observamos las últimas tendencias de la moda y la expresión que los premiados dan a las consignas de apoyo solidario ante cualquier circunstancia política o social de actualidad. Sin embargo, en esta ocasión, resultaron confusas las motivaciones de quienes instaron a apoyar a Palestina cuando, ese mismo día, EE. UU. e Israel bombardeaban Irán sin que nadie se manifestara. El directo no estuvo a la altura; aquello sonó a viejo, como si de una gala grabada se tratase.

Otro momento notable del evento fue el discurso de Susan Sarandon al recibir el Goya Internacional 2026. En él, alabó la «claridad moral» del Gobierno de España y de sus artistas frente a los conflictos internacionales. Afirmó que la fuerza de España la hace sentir «menos sola» frente al ambiente represivo de Estados Unidos y subrayó que el silencio en momentos críticos engrandece la valentía de quienes alzan la voz.

No sé quién escribió sus notas, pero sorprendieron. Ella misma no parecía tenerlas claras cuando, en un momento del discurso, olvidó la cita que apoyaba su tesis. Unos largos segundos de silencio envolvieron el auditorio hasta que dio con el nombre: Howard Zinn, influyente historiador y activista estadounidense. La mención elegida fue: «Tener esperanza en tiempos difíciles no es solo una actitud romántica ni ingenua. Se basa en el hecho de que la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y amabilidad».

Precioso. Qué pena que la puesta en escena no acompañara a esas palabras, ni tampoco el contexto. Aquella noche el mundo miraba a Irán, y el mensaje de Sarandon no cuadró con la realidad de los centenares de españoles presentes en los países afectados de Oriente Medio.

Tomar el pulso a la sociedad española en una gala de esta índole va más allá de la ceremonia: pasa por los agradecimientos y por los comentarios en la alfombra roja. Allí se oye de todo, fiel reflejo de la disparidad y sensibilidad de la España moderna. Un país demócrata y defensor de los derechos humanos que, sin embargo, a menudo olvida lugares donde estos se omiten sistemáticamente: Sudán, RD del Congo, Etiopía, Afganistán, Corea del Norte, Cuba o Venezuela... nombres que nadie pronunció.

Además de las cuestiones humanitarias y políticas, lo que impactó, especialmente a los jóvenes, fue el comentario de la actriz y humorista Silvia Abril, quien criticó el resurgimiento de la fe cristiana entre la juventud sentenciando: «Lo siento por la Iglesia, pero menudo chiringuito tenéis montado. Se acabó». Abril expresó que le producía «pena» ver a los jóvenes «agarrarse a la fe» —en referencia a la película premiada Los Domingos—, negándose a aceptar que las nuevas generaciones pudieran tener esa «carencia».

Aunque algunos sectores criticaron sus palabras recordando las subvenciones que recibe el cine, el verdadero problema reside en su pobre análisis social. Su «pataleo» pone de manifiesto una desconexión total con la realidad juvenil del siglo XXI. Al igual que otros, se limita a volver la vista atrás para observar los errores del pasado eclesial, ocultando sus bondades y aferrándose a una filosofía anquilosada. Es indispensable entender que los jóvenes, con su espíritu de renovación, “resetean” -usando el lenguaje propio del entorno tecnológico-, sin prejuicios ni resentimientos, manteniendo una actitud de esperanza ante un mundo fragmentado.

En conclusión, lo que se ha evidenciado es una profunda brecha generacional en la comprensión de la esperanza. Mientras una parte del sector cultural se aferra a un guion de reproches y etiquetas del siglo pasado, los jóvenes están demostrando la valentía de empezar de cero, encontrando en la fe o en la comunidad un refugio legítimo. Ignorar esta realidad o tildarla de «carencia» es no entender que la verdadera renovación social no vendrá de los discursos aprendidos sobre un escenario, sino de esos chicos que se atreven a buscar la trascendencia sin pedir permiso a quienes se quedaron anclados en el ayer.