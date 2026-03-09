Cuestión de pelotas

Escuché decir el otro día al líder del mundo libre que los españoles éramos buena gente, pero andábamos mal de liderazgo. Habló el buey y dijo mu. Que el tahúr del Mississippi reniegue de cualquiera que no le baila el agua no me sorprendió, sin embargo, me quedé con su curiosa concepción de líder. No soy mucho de recurrir a la IA. Ahora todo el mundo pregunta si se me ha ocurrido pedirle a la máquina que todo lo sabe que prepare una clase o escriba una novela por mí y así podría dedicarme yo a hacer las cosas que me gustan. Siempre respondo que a mí lo que de verdad me gusta es preparar una clase y escribir novelas, de modo que no le veo la gracia al asunto. No obstante, he roto mis principios (como Groucho, en efecto, tengo otros) para pedirle a la inteligencia artificial que me cuente los rasgos de un buen líder. Me ha respondido que las cualidades más valoradas son el carisma, la empatía, la comunicación asertiva y el compromiso con el aprendizaje continuo. Del carisma no voy a hablar porque ya lo decía el poeta: «en este mundo traidor nada es verdad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mira.» Pero miro a quienes nos lideran hoy aquí y allende los mares y me dan los siete males, guárdeme usted una cría de la echadura. Empáticos no los veo demasiado, los sentimientos y las emociones del otro suelen importarles una batata. Asertivos, menos: les gusta respetar las ideas de los demás tanto como ir al dentista. Y, voy a lo que me interesa, su compromiso con el aprendizaje continuo es una entelequia. Llevo treinta años dedicado a la didáctica de la literatura y sé que uno solo es capaz de aprender si se rodea de personas que te hacen crecer, que te enseñan, te inspiran o incluso te contradicen cuando toca. Por cierto, si esas personas, resultan ser mangantes, abusadores o simplemente ineptos, lo sensato (y lo moral, término que la IA olvida citar como muestra de liderazgo, también) es mandarse a mudar, no fingir que no sabías nada y aferrarte a la cátedra. Ocurre que los próceres que nos han tocado en desgracia aquí y allá están rodeados de lambiscones y aduladores. Miras a los edecanes y ves sus caras de embeleso, su constante aplauso, sus sonrisas de complacencia cada vez que el jefe suelta una milonga. Y el jefe no se molesta ni en disimular que le estorba la crítica. Suele quitárselas de encima con una mano, como a las moscas. O da un discurso sin admitir preguntas que puedan incomodarle o cuando lo incomoda la pregunta de una periodista la pone a caer de un burro. Y así, además de demostrar que no tienen idea de carisma, empatía o comunicación asertiva, son incapaces de aprender ni a latigazos. La cosa es que gobernar hoy en día es cuestión de pelotas, pero no de las que aluden al valor y al coraje.