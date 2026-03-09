Las Palmas encuentra una rendija

La UD Las Palmas ha encontrado, por fin, un pequeño claro en medio de la tormenta, una rendija donde mirar con seguridad. Dos victorias consecutivas han cambiado el paisaje casi de golpe. Hace apenas unas semanas el equipo caminaba entre dudas, atrapado en una racha de siete jornadas sin ganar que había enturbiado el ambiente, oscurecido el discurso y colocado al entrenador en el centro de todas las miradas. Pero el fútbol tiene memoria corta y giros bruscos: a la velocidad de un resultado todo se transforma. Hoy, con seis puntos más en la mochila, el técnico vuelve a parecerse al que hace no tanto era incuestionable.

El fútbol vive de estas paradojas. Donde antes había inquietud, ahora vuelve a respirarse cierta calma. El vestuario ha recuperado el aire fresco que traen las victorias y la sensación de que el rumbo no estaba tan perdido como parecía. Los futbolistas, que siempre perciben antes que nadie cuando el pulso competitivo se debilita, vuelven a mirarse al espejo y reconocen al equipo que fueron. Además, el calendario y los tropiezos ajenos también juegan su partido. Las dos derrotas consecutivas del Castellón han vuelto a colocar el ascenso directo a tiro. Lo que hace unas semanas parecía desdibujarse en el horizonte vuelve ahora a distinguirse con más nitidez. El fútbol, caprichoso como pocas cosas, ha vuelto a abrir una puerta.

En medio de este escenario, el club también puede permitirse levantar la vista más allá del próximo domingo. Es un buen momento para hacer oficial una decisión que, en realidad, lleva meses tomada: la renovación de Luis Helguera por tres temporadas más. Una apuesta por la estabilidad y por un proyecto que, pese a los baches, mantiene una línea reconocible. El presidente gobierna con anticipación y lo hace para acertar, no para agradar. Entiende que la continuidad de Helguera es la primera piedra del siguiente proyecto. En este asunto ya no existe debate. Desde los despachos, las renovaciones de algunos jugadores y aquellas opciones de compra abiertas llegarán a su debido momento. Es una de esas frases que se repiten en la trastienda del club: aquí nada se deja a la improvisación.

Mientras tanto, la grada sigue empujando. La afición ha mantenido la llama viva incluso en los momentos de mayor incertidumbre, sosteniendo al equipo cuando el viento soplaba en contra. Esa fidelidad silenciosa también forma parte de la reconstrucción.

Ahora, con el camino otra vez visible, llega el momento de los futbolistas. Porque en este tramo de la temporada, cuando el objetivo se vuelve tangible y cada jornada pesa un poco más, son ellos quienes terminan decidiendo el destino. Y Las Palmas, después de semanas caminando entre sombras, vuelve a sentir que el futuro depende, otra vez, de sí misma. También del peso de sus jerarquías: del liderazgo de Viera, del talento imprevisible de Jesé y de la energía competitiva de Sandro, tres nombres llamados a marcar el rumbo cuando la temporada entra en su tramo más decisivo.