Crisis y reservas estratégicas

Al final de su última comparencia en el debate sobre el estado de Canarias Fernando Clavijo anunció que convocaría a los portavoces de todos los grupos parlamentarios para intercambiar información y plantear sugerencias sobre los peligros económicos y comerciales que se ciernen sobre el país a raíz de la guerra en Oriente Medio. Los susodichos portavoces mostraron un ligero asombro. El presidente no para de llamarles, no como otro que seguro que ustedes conocen, un sujeto que declara no a la guerra sin consultárselo ni a su propio Gobierno. Si los bombardeos terminan -digamos- la próxima semana y el estrecho de Ormuz queda desbloqueado en menos de quince días, el impacto será menor. Si la guerra se prolonga, en cambio, nos podemos ver en aprietos. Ayer escuché a un genio por los pasillos parlamentarios afirmar campanudamente que solo el % del crudo y alrededor del 2% del gas importado por España procede de buques que atraviesan Ormuz y, por tanto, «se está alarmando innecesariamente a la población». Por desgracia otros países europeos y asiáticos si se ven afectados más intensamente, lo que lleva a aumentar sus compras en Libia, Nigeria o Angola, que ante la mayor demanda, suben los precios para todos sus clientes o los que quieran serlo. Uno oye estas cosas de boca de sus señorías y se echa a temblar por la cantidad de acémilas que nos representan.

España dispone desde hace mucho tiempo de reservas estratégicas que han sido sucesivamente ampliadas en los últimos veinte años. En la actualidad se afirma que aunque no entrara una sola gota de crudo en las fronteras españolas se podía soportar más de cien días (tres meses y medio) sin mayores agobios. Por lo demás casi un 57% del consumo eléctrico en España procede de energías renovables. En Canarias las energías renovables cubren de manera estable un 21% de consumo, pero con picos que superan el 33% de la demanda. En cambio no se conoce con precisión el volumen de las reservas instaladas en las Islas y quienes la gestionan e inspeccionan. En alguna ocasión se ha mencionado que las reservas podían atender la demanda durante unos 45 días aproximadamente. A muchos, sin embargo, siempre les ha parecido una cifra poco verosímil.

Probablemente lo primero que deberían tratar el presidente Clavijo y los portavoces parlamentarios, antes de evaluar el hipotético impacto de una guerra de larga duración en Oriente Medio -y se entiende por una larga duración lo que pase de un par de semanas más de conflicto- es estudiar la necesidad de aumentar las reservas de petróleo y gas, máxime en un país cuyo consumo energético es todavía dependiente estructuralmente de combustibles fósiles. Un mes de reserva es poco. Más bien muy poco. Sobre todo si se considera que, operativamente, cuando se accede a las reservas estratégicas por una situación excepcional, el consumo se somete a un conjunto de razonables restricciones. Y aquí no estamos acostumbrados a las restricciones, y quien menos acostumbrado esta es la actividad turística. Por lo tanto, ampliar rápidamente las reservas, duplicando en una primera fase las ya existentes, debería ser un objetivo pragmático, deseable y fácil de consensuar. Aunque a algunos se les antoje alarmismo, en la estrategia para encarar una situación excepcional provocad por una catástrofe o un conflicto militar, deberían articularse, igualmente, reservas de productos e insumos sanitarios: no está de más recordar la amarga experiencia de la pandemia mundial de covid en el año 2020.

Nadie quiere la guerra, pero eso no es excusa para no prepararse ante sus consecuencias. Lo que ocurre en Oriente Medio puede escalar muy peligrosamente, pero si no lo hace resulta es seguro, desgraciadamente, que se abrirá otra crisis comprometiendo la estabilidad política, económica y comercial de todo el sistema mundial. Los tiempos oscuros y violentos ya están aquí. Busquemos la máxima protección para garantizar, en coyunturas graves, que no se hunda nuestra sociedad y podamos continuar.