Mujer y madre

El Día Internacional de la Mujer 2026, propuso el lema Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas, nos pide seguir luchando por los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Este año, el Día Internacional de la Mujer 2026 llamó a la acción para desmantelar las barreras estructurales que impiden la igualdad de justicia: leyes discriminatorias, protecciones jurídicas deficientes y prácticas y normas sociales nocivas que socavan los derechos de las mujeres y niñas.

Esta fecha nos invita no solo a reivindicar derechos y avances, sino también a reflexionar sobre la riqueza y complejidad de la vocación femenina en nuestra sociedad. Entre los múltiples rostros de la mujer contemporánea -profesional, investigadora, líder, artista, emprendedora, política- destaca uno que, aunque a veces parezca quedar en un segundo plano, sigue siendo a mi modo de ver esencial: el de la madre.

En las últimas décadas hemos asistido a profundos cambios sociales. La maternidad se retrasa cada vez más debido a la inestabilidad laboral, a la dificultad para conciliar, a la búsqueda de una mayor formación académica, el deseo de consolidar una carrera profesional o, simplemente, el miedo a no poder ofrecer a los hijos las condiciones que se consideran adecuadas. Por ello, tener hijos es una decisión compleja que se pospone y se analiza cuidadosamente en muchos casos.

Sin embargo, más allá de las estadísticas y las tendencias demográficas, la maternidad sigue siendo un pilar fundamental de la sociedad. La madre no es solo quien da la vida, sino quien la sostiene, la acompaña y la moldea día tras día. En el silencio de lo cotidiano, en las noches sin dormir, en las conversaciones que escuchan y apoyan en los primeros años de vida, en los gestos de ternura y corrección, se construye la persona del futuro. La sociedad entera se beneficia de ese trabajo invisible que rara vez aparece en titulares, pero que deja una huella imborrable en cada uno de nosotros.

Ser madre hoy implica un paso muy importante, que en algunas personas se toma a la ligera y en otras se piensa tanto que se pospone e incluso se sustituye. Muchas mujeres desean desarrollarse profesionalmente sin renunciar a su vocación maternal, y eso requiere un esfuerzo muy importante. Porque maternidad y realización personal no deberían ser elementos contrapuestos, quizás deberíamos redescubrir que cuidar, educar y formar personas es una de las tareas más importantes y transformadoras que existen. Una madre no solo cría hijos, sino que forma ciudadanos, transmite valores, enseña a amar y a respetar.

En este sentido, la Sagrada Familia es presentada en la tradición cristiana como modelo de vida familiar. En ella encontramos un clima de respeto, de amor, de entrega y de fe. María ejerce su maternidad con valentía y disponibilidad, afrontando incertidumbres y dificultades, pero manteniendo siempre la confianza. En ese hogar sencillo se creó un ambiente propicio para el crecimiento integral, donde cada miembro se sentía amado y valorado.

Sin idealizar ni simplificar los desafíos actuales, podemos reconocer que toda familia necesita ese clima de acogida y estabilidad que, en gran medida, la madre ayuda a generar. Cuando la maternidad es valorada socialmente, cuando se apoya a las mujeres para que puedan ser madres sin penalizaciones laborales o sociales, la sociedad entera se fortalece.

Tras el pasado Día de la Mujer, celebrar a la mujer madre no significa reducir a la mujer a un único papel, sino reconocer la grandeza de una vocación que sigue siendo decisiva. La maternidad, lejos de ser un obstáculo para el progreso, es una inversión en el futuro. Revalorizarla, apoyarla y agradecerla es también construir una sociedad más humana, más solidaria y más consciente de que toda vida necesita amor para crecer de manera íntegra.