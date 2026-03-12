A Juan Francisco Fonte y Asocelpa

Quiero dedicar estas líneas para trasladar públicamente mi más sincera felicitación a la Asociación de Estibadores y Consignatarios de Las Palmas (Asocelpa) y a Juan Francisco Fonte, por los reconocimientos institucionales que les siguen otorgando las instituciones públicas de Canarias. Ambos, que ya recibieron el galardón Premios Puerto de Las Palmas, son ahora reconocidos con los Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria, lo que supone todo un orgullo para la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

En el caso de Juan Francisco Fonte Ojeda, este galardón supone un justo reconocimiento a una trayectoria dedicada a la investigación, conservación y difusión de la historia del Puerto de Las Palmas. Su labor como cronista ha contribuido de manera decisiva a preservar la memoria marítima y portuaria de Gran Canaria, poniendo en valor el papel que el Puerto de Las Palmas ha desempeñado en el desarrollo económico y social de la isla.

Del mismo modo, la distinción otorgada a Asocelpa reconoce el trabajo y compromiso de una entidad que ha desempeñado un papel fundamental en el ámbito portuario, representando y fortaleciendo la actividad de estibadores y consignatarios, actores clave en la dinámica logística y comercial del Puerto de Las Palmas.

Ambos reconocimientos ponen de relieve la importancia del sector portuario en la historia y el presente de Gran Canaria, así como la dedicación de quienes trabajan para preservar su legado y proyectarlo hacia el futuro.

Me hubiera encantado poder asistir al acto para felicitar en persona a Asocelpa y a Juan Francisco Fonte y agradecerles su contribución al Puerto de Las Palmas, pero dado que el Cabildo de Gran Canaria no ha tenido a bien invitar a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, sirvan estas líneas como muestra de reconocimiento y enhorabuena a los premiados por una distinción plenamente merecida.