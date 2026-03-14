La propuesta de Clavijo y Pradales

En novelas y películas te pintan a los vampiros que nacieron vampiros como monstruos execrables, pero pertenecientes a una aristocracia que les proporciona cierta alcurnia, templanza y hasta caballerosidad. En cambio, los vampiros sobrevenidos, los creados por mordiscos de otros vampiros, son tipos realmente peligrosos capaces de defender la preminencia de su lóbrega raza de cualquier manera. Igualmente no puede encontrarse a un centralista más testarudo que a un tipo o tipa de la periferia al que nombran subsecretario de Estado, no se diga ministro del Reino de España. Por ejemplo, Ángel Víctor Torres, al que mordieron una noche de noviembre de 2023, siempre está ocupado en defender al pobre Gobierno central frente a las malignas acechanzas pedigüeñas del Gobierno de Canarias. En lo que se refiere a las relaciones entre el Gobierno español y los de Cataluña y el País Vasco, Torres no suele abrir el pico. De eso se encargan las personas mayores, como Félix Bolaños. Pero Torres se encarga invariablemente de frenar las furiosas arremetidas del Ejecutivo canario. Hete aquí que dos presidentes autonómicos -Imanol Pradales, del País Vasco, y Fernando Clavijo, de Canarias- han propuesto formalmente la reunión de la Conferencia de Presidentes para debatir la situación de la guerra en Oriente Medio y su impacto político, económico y comercial en el conjunto de España. Por supuesto, Torres les ha dicho que no.

La excusa del señor ministro fue particular, como imagino que es el patio de su casa. Torres asegura que la Conferencia de Presidentes no puede ser convocada ahora porque se están desarrollando procesos electorales en diversas comunidades autonómicas y sus presidentes se encuentran actualmente en funciones. Por supuesto, en el reglamento de la Conferencia no aparece por ningún lado la ocurrencia de Torres. Que algunos de los jefes de Gobierno sigan en funciones no es ningún impedimento para que actúen como tales en asuntos urgentes. Y una guerra lo es porque ha aumentado el precio de la gasolina y el gasoil, porque pueden existir -y ya existen signos y medidas correctoras en Asia- problemas en las grandes redes de distribución internacionales, porque el Ministerio del Interior ha elevado el riesgo terrorista al nivel cuatro y ya se están liberando parte de las reservas estratégicas para moderar el incremento de los precios. Ayer Washington anunció que enviaba a la región una flota de barcos anfibios y unos 5.000 infantes de marina. El conflicto se recrudece.

El Gobierno de Pedro Sánchez agita la bandera contra la guerra, pero arrastra los pies para informar, compartir análisis y escuchar y adelantar propuestas y medidas. Como muy pronto, hasta el próximo martes, en el Consejo de Ministros, no se adoptarán las primeras disposiciones. El presidente no se ha reunido con el jefe de la oposición: se ha limitado a despreciarlo como un belicista. Hasta finales de la próxima semana Sánchez no acudirá al parlamento y se limitará a presentar una comunicación, sin tolerar tampoco un debate ni buscar una mayoría alrededor de una plataforma de propuestas económicas y fiscales. Con esta actitud, era perfectamente previsible que no quiera oír hablar de una Conferencia de Presidentes, aunque este espacio de interlocución se defina como «el máximo órgano» de cooperación política entre el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas. Si la Conferencia de Presidentes no se reúne con motivo de una peligrosísima guerra y de la crisis económica y social que pronto engendrará, no se le ocurre a uno cuándo se puede y debe reunir. Clavijo y Pradales muestran un sentido de Estado que merece respeto, y no excusas, porque si algo necesita España con urgencia son iniciativas y mecanismos ya existentes que refuercen su cohesión política y estabilicen una sistemática cooperación institucional en una coyuntura cada vez más compleja y difícil y amenazadora. Esto puede empeorar casi inimaginablemente en muy poco tiempo.