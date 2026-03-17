Los sospechosos habituales

Recuerdo perfectamente las barbaridades que se llegaron a decir de María Méndez cuando fue designada administradora general de la Radiotelevisión Canaria. Méndez era solo un maligno instrumento de Fernando Clavijo, Méndez había desarrollado toda su sólida carrera profesional aupada por CC, Méndez venía a manipular los servicios informativos y destruir la autonomía de sus profesionales. Los mismos que salmodiaron estas valientes calumnias en ese momento cambiaron su discurso ayer, en la comisión de control de la radio y la televisión públicas del Parlamento de Canarias. Según esta nueva versión, la señora Méndez había dimitido de su cargo, a mediados del pasado noviembre, porque se negaba admitir las malvadas presiones de Clavijo, porque Coalición no la dejaba continuar, porque no estaba dispuesta a que nadie rozara ni con el ala de una alondra los servicios informativos de RTVC. Es imprescindible disfrutar de un cuajo de excepcional desvergüenza para jugar a este juego, pero ni Nira Fierro (PSOE) ni Carmen Hernández (NC) andan cortas de cinismo precisamente. En cierto sentido gente como estas se me antojan admirables. Esa habilidad para afirmar impávidamente una cosa y la contraria. Esa capacidad para vilipendiar a una persona y un par de años después utilizarla como a una santa maltratada para herir a otra.

Una de las características de la mayoría de la élite política es su escandalosa ignorancia de lo que es un medio de comunicación, su naturaleza profesional y organizativa, su cultura editorial, la estructura de sus relaciones internas y externas. Un político casi siempre ignora el making of de un centro de producción televisivo. Ni puñetera idea. Todavía no han aprendido lo que es un periódico; no vayas a esperar que sepan cómo funciona una televisión. Para empeorar más las cosas las redes sociales han terminado de convencer a muchos políticos y politicuchos que saben más de lo suficiente para producir contenido audiovisual con el que difundir su información, su punto de vista, su crítica o las alternativas que plantea su partido. Hace unos días se publicó una encuesta al respecto. Más de un 95% de los reel que pueden verse en TikTok protagonizados por políticos consiguen una atención inferior a los cinco segundos como media. A ver quién se traga eso. A la ignorancia vergonzosa se une la mala información y con ese potingue infecto se construye un relato. Como al retirarse Méndez y ser nombrado César Toledo administrador general se produjeron varias dimisiones y nombramientos para distintos cargos directivos, la oposición resolvió que existía un enorme malestar y que esos cambios eran síntomas de un rechazo unánime al clavijismo y su intento de meterse la tele en el bolsillo.

Recuerdo que la dimisión más sonada y agitada en su momento fue el del jefe de Informativos, Paco Luis Quintana. Ayer mismo la diputada de NC en la comisión de control afirmó sin que le temblara la voz que habían destituido al jefe de Informativos «que desempeñaba ese cargo casi desde los comienzos de la tele autonómica». TVC inició su andadura hace más de 27 años y Quintana tiene 50. Buen profesional muy respetado por toda la plantilla, fue nombrado jefe de informativos por María Méndez, es decir, gobernando ya Fernando Clavijo, y su cargo, como todos los cargos directivos de TVC, era eventual, hasta que se convoquen los concursos y se cubran todas las plazas. Todo esto le importa un higo pico a Hernández. Qué asombrosamente misterioso es todo esto. Llega un nuevo director al frente de un proyecto y se ajusta el organigrama, algunos profesionales dimiten, otros son nombrados para antiguas o nuevas responsabilidades, y algunos se alegran, otros critican, muchos callan. Sospechosísimo todo. Tiene que serlo por que, si no fuera así, ¿de qué se hablaría en la comisión de control? Se pasaron cuatro años boicoteando política y parlamentariamente el desarrollo normativo y organizativo de la RTVC. Si puede identificarse a alguien como sospechosos habituales, son ellos.