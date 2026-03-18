La oportunidad de una visita del papa a El Hierro

El Papa León durante la audiencia del 11 de marzo de 2026 en la plaza de San Pedro en el Vaticano. / Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA

Queridos hermanos y obispos canarios, José Mazuelos y Eloy Santiago: Tras conocer la reunión que mantuvieron el pasado mes de febrero sobre la visita del papa León XIV a Canarias, y después de leer la entrevista al sacerdote tinerfeño Francisco Ignacio Hernández publicada el 13 de marzo en religiondigital.org, 133 militantes cristianos y cristianas de ambas diócesis queremos compartir con ustedes nuestra valoración.

Nos alegra profundamente que el Papa haya decidido visitar Canarias, cumpliendo así un deseo y un compromiso expresado por el papa Francisco ante el drama migratorio que vivimos en las islas. Entendemos que esta visita tiene como prioridad acercarse a tantas personas que buscan una vida más digna en Europa, huyendo del hambre, la violencia y las guerras.

Valoramos la buena acogida que la población canaria, las instituciones públicas y privadas, y ambas diócesis están ofreciendo a quienes llegan. Reconocemos especialmente el esfuerzo de las delegaciones de Migraciones y de ustedes mismos en la puesta en marcha de los corredores de hospitalidad a través de la Conferencia Episcopal. Lamentamos, sin embargo, que —pese a sus reiteradas llamadas— varias comunidades autónomas y algunos partidos no hayan hecho un esfuerzo suficiente para acoger a los menores migrantes que han llegado a nuestras costas.

Sabemos que ustedes también tienen presente la otra realidad migratoria de Canarias: el 80% de las personas migrantes residentes en las islas proceden de América Latina, y muchas de ellas viven en condiciones de gran precariedad.

Somos conscientes de las dificultades que entraña una visita papal a un archipiélago atlántico y, más aún, a todas sus islas. Sin embargo, atendiendo al motivo principal de esta visita —la realidad migratoria—, les invitamos a considerar la posibilidad de ampliar los encuentros insulares.

Entendemos que dos días no dan para mucho, pero creemos que sería posible dedicar una de las visitas a El Hierro. La isla más alejada de Europa y de África ha sido uno de los principales puntos de llegada de migrantes africanos en los últimos años, y también uno de los lugares donde más vidas se han perdido en el intento. Recordamos que el puerto de La Restinga recibió 23.994 migrantes en 2024, la mitad de las llegadas a Canarias y tres veces la población de la isla. Y en 2025 fue nuevamente El Hierro el territorio que más cayucos recibió.

Por todo ello, pensamos que una visita a El Hierro —además de a Gran Canaria y Tenerife— sería un signo evangélico de cercanía a lo más periférico, un gesto de reconocimiento a una isla que ha vivido con intensidad este fenómeno y que ha respondido con humanidad. Estamos convencidos de que la población herreña lo agradecería, y que, con voluntad compartida, las dificultades organizativas y económicas podrían ser asumidas no solo por las diócesis, sino también por las instituciones públicas y privadas.

Con el deseo de que esta sugerencia pueda ser tenida en cuenta en los próximos encuentros preparatorios de la visita de León XIV a Canarias, les saludamos fraternalmente.