Elogio de nuestro REF

No es infrecuente encontrar críticas más o menos explícitas, condescendientes o, en el mejor de los casos, disruptivas, acerca de los instrumentos que conforman nuestro Régimen Económico Fiscal. Voces de distinto tipo, incluidas las de algunos profesionales del derecho tributario, invocan necesidades perentorias de «evolución», «modernización» o «evaluación», asociándole connotaciones negativas que cuestionan su idoneidad para promover el desarrollo económico y social del Archipiélago.

Personalmente, no comparto esa visión. Al contrario, considero que conviene reivindicar varias de sus características y, entre ellas, su técnica jurídica, la cual ha situado a nuestro derecho tributario como un caso de éxito para otros territorios. Esta naturaleza pionera se ha puesto de manifiesto con la entrada en vigor de la Reserva para Inversiones en Baleares, copia limitada de la tantas veces vilipendiada Reserva para Inversiones en Canarias. Lo mismo sucede con las reservas vasca y navarra, claramente inspiradas en la nuestra. Algo tendrá el pan en cuanto lo bendicen.

Igualmente, la Zona Especial Canaria, cuyo texto normativo ha alcanzado un elevado nivel de sofisticación y seguridad jurídica gracias a las modificaciones introducidas en los últimos años; y el Impuesto sobre las Labores del Tabaco, una accisa que protege la salud de los consumidores optimizando las competencias legislativas conferidas por el derecho europeo y salvaguardando, en consecuencia, el derecho de la competencia.

Constantemente, presumimos de nuestro clima, sin duda uno de los mejores del mundo. Pero no nos engañemos: las bondades climatológicas del Archipiélago no son mérito de los canarios, circunstancia que sí se da en la construcción y defensa del Régimen Económico Fiscal.