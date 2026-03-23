Una agradable sorpresa en el negocio aéreo

¿Conoce usted a alguien de su entorno, menor de 60 años, que nunca haya cogido un avión? Si existe esa persona, la única causa que puede justificarlo es una fobia que ha sido imposible de atenuar.

Mis abuelos nunca volaron; mis padres lo hicieron por primera vez, de viaje de recién casados, a Palma en 1956; mi primer vuelo comercial fue un Barcelona-Dallas, con American Airlines, en 1988, a los 19 años; mis hijos volaron a los pocos meses de haber nacido.

Al principio, pilotos de combate aparte, volaban solo los multimillonarios y las grandes estrellas del cine y los espectáculos diversos. Los aviones eran pequeños reductos de lujo que, como había ocurrido con el desaparecido dirigible, separaban aún más a las clases sociales. Los viajes interatlánticos eran incluso auténticas proezas, con diversas paradas para repostar combustible. Muy seguro tampoco era.

Volar representa hoy lo mismo que antes coger el autobús. Es un negocio altamente competitivo, con una amplia oferta de precios que dependen de cuándo y a través de qué plataforma se compra el billete, del horario, del equipaje que se lleve encima y del asiento que se elija, si es que se permite hacerlo. Hay auténticos expertos en cazar ofertas. Para quienes no son tan expertos, comprar un billete puede acabar siendo un estrés. Muchas veces, del precio de partida inicial al pago final hay mucha diferencia. La transparencia y la capacidad que tienen algunas aerolíneas en cazar al comprador para que pague más a través de la app de turno debe arreglarse.

Si volar se ha convertido en un fenómeno popular es gracias a la desregulación y la liberalización del mercado, que han permitido generar modelos de negocio muy distintos. Entre ellos, las aerolíneas de bajo coste. A una estructura de gastos más baja que las aerolíneas tradicionales se le sumó su apuesta por nuevos destinos, una alta rotación de los aparatos y una claridad en sus mensajes. De la noche a la mañana, ir a pasar el fin de semana a una ciudad europea mediana como quien va al pueblo de al lado se convirtió en algo de lo más normal. La gran paradoja es que suele ser más caro el traslado al aeropuerto que el precio del vuelo. ¡Qué bonito es Gdansk! ¿Has estado en Bratislava? Bienvenidos al turismo para todos. Pocas cosas pueden compararse al placer de viajar y conocer lugares nuevos.

El bajo coste lo ha usado todo el mundo, independientemente de su capacidad económica. Ahí están, como también existen restaurantes de comida rápida, unos mejores que otros. En una ocasión, el cocinero Ferran Adrià me contó que uno de los principales motivos de orgullo de su trabajo era cuando sabía que venían a cenar a El Bulli –el que fue el mejor restaurante del mundo– una pareja que llevaba ahorrando todo el año para poder permitírselo. Pasa lo mismo al volar. Seguro que hay quien, cuando decide cruzar el Atlántico, prefiere pagar un plus para ir más cómodo y que le sirvan una comida excelente.

El mercado aéreo aún puede aportar más oferta. Sobre todo en rutas todavía muy controladas por solo una o dos aerolíneas. El fenómeno Binter, portada de esta semana de ‘activos’, ha dado el salto con ganas de ofrecer algo distinto. De ser una compañía pública, ceñida a su territorio canario, restringida por controles administrativos, ha ido ganando peso desde su privatización a comienzos de siglo. Ha salido de su entorno canario para ofrecer vuelos a la Península con una calidad por encima de la media y unos precios –basta con ver su web– no mucho más caros que la competencia. Sus aviones –lo atestiguo– favorecen a los altos gracias a unos asientos con más centímetros de espacio para las piernas y la oferta de catering a bordo es mucho más que aceptable.

En un largo encuentro con su presidente, Rodolfo Núñez, una institución empresarial en las islas Canarias, quedan claras tres ideas. Primera: haber modelado el negocio a base de una curva de aprendizaje generada a lo largo de los años, admitiendo errores y rectificando cuando sea necesario en aras de la prudencia. Segundo: no pisar callos innecesarios, de ahí las ansias de no querer molestar, en construir y en buscar siempre alianzas. Tercero: seguir apostando por el buen servicio y el buen trato al pasajero, aunque sea para un vuelo de media hora entre islas.

El negocio de Binter también ejemplifica que en España, en un sector que ha visto ya de todo, se puede crecer desde un territorio determinado, con una ambición controlada y sin el paraguas de un gran grupo, manteniendo unos valores y orgullo de pertenencia. Espero que vayan a más destinos.