Manuel Cabrera, un tenor en las corales

A los insulares les gusta la música y el canto. La proliferación de grupos folklóricos y de corales es evidente en muchos municipios. Existe mucha afición aunque figurar en alguna de estas instituciones requiere ensayos frecuentes y disciplina personal. Es lo que tiene Manuel Cabrera González-Corvo que estudió Magisterio, se especializó como profesor de Educación Especial y posteriormente se tituló como especialista en Audición y Lenguaje (Logopedia). Desde muy joven participaba como tenor en coros, así lo hizo en la Regina Coeli, el Coro de la Ópera, el coro de la temporada de Zarzuela, el coro de Música Sacra y la Coral Cantata del Real Club Victoria.

Se especializó en los trastornos del habla, las alteraciones de la voz, los trastornos del lenguaje, los problemas de audición y las funciones orales no verbales. Fue nombrado profesor del aula de Educación Especial, fue adelantado en la integración en aulas ordinarias de alumnos con diferentes déficits, síndrome down, autismos, déficit de dificultades asociadas a las minusvalías, retardos en la adquisición del lenguaje, etc. También estuvo en San Juan de Dios, como profesor de niños con dificultades generadas por su dobles deficiencias psíquicas y motóricas. Y aplicó programas de modificación de conductas en los casos de los alumnos con trastornos graves.

Su jubilación no ha interrumpido su dedicación a las corales, al contrario. Pues es la actividad con la que más disfruta, y por eso es capaz de destacar en sus intervenciones de música sacra de la próxima Semana Santa tanto como en su momento lo hizo formando parte del coro de la ACO, Amigos Canarios de la Ópera, con el que actuó muchas veces en el Pérez Galdós. Incluso cantó en Tenerife.

Concluidos sus estudios, desarrolló su labor en diferentes centros educativos: así lo hizo en unitarias de San Mateo. Luego se especializó en Pedagogía Terapéutica. En el 2010, después de 19 años como profesional de la logopedia, se jubilaba no sin dejar en cada Centro, las valoraciones y las revisiones de cada alumno así como los informes finales. Manuel se toma sus proyectos con mucho interés, por eso ha sido pionero tentas veces.

Su interés por la música y el canto se produjo a muy temprana edad, y fue creciendo hasta llegar a participar en coros de música sacra, de ópera y zarzuela. Cantó cinco años con el grupo Los Ganjeros e intervino en el concierto con Alfredo Kraus en el regimiento Canarias 50. Su evolución es permanente, ensaya varias horas diarias. Esta labor es esencial para el mantenimiento de la voz. Así, mientras su mujer, Noly Martín Rodríguez, se emplea en la cocina, él practica sus ejercicios. En 1998 hizo las pruebas como tenor en el coro de la Ópera, en el que cantó durante 13 temporadas siempre como tenor primero. La última ópera en la que participó fue Los cuentos de Hoffman.

Miembro de la Coral Nuestra Señora del Rosario, de música sacra aunque en los conciertos doña Pepita Suárez Verona ponía romanzas de zarzuela y arias de ópera. Pertenece asimismo a la Coral Cantata del Club Victoria. En esta Semana Santa cantará el Réquiem de Michael John Trotta, en el Club Victoria, Iglesia de la Luz e iglesia de San Francisco.

Entre sus profesores han figurado Luis Nuez, en el Conservatorio de Las Palmas; Sebastián Ramírez en la Regina Coelli, Isabel Macario, María Suárez Fiol y Josefa Sánchez Verona. Muchos profesores le han dicho que, salvando las distancias, su voz les recuerda a Alfredo Kraus, por el que siempre ha sentido admiración. Pudo avanzar en la proyección de la voz, en su color para poder cantar, lírica, romanzas, boleros o rancheras.

En los proyectos figura su participación en los encuentros corales que están previstos en la catedral, durante la visita del papa en junio. También participará pronto en unos conciertos en Madrid.