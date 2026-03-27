Pintura para un espacio renovado

La exposición de la Escuela de Arte Luján Pérez en el Club LA PROVINCIA, dedicada a Alonso Quesada, que podrá visitarse entre el 27 de marzo y el 17 de abril en horario de 18.00 a 20.00, se presenta como un homenaje a una de las figuras más singulares de la literatura canaria. La muestra, que por primera vez sale de la galería de la Luján Pérez, busca recuperar la obra del autor y establecer un diálogo entre distintas generaciones de artistas.

El proyecto impulsado con motivo del centenario de Alonso Quesada gana ahora fuerza y también carga emocional. Coincide además con un momento de los más simbólico: el inicio de su recorrido fuera de la institución se une a la reapertura del Club LA PROVINCIA, antiguo Club Prensa Canaria, que ha pasado años en silencio. Primero, por la pandemia, y después, por el proceso de transformación promovido por los editores de Prensa Ibérica, Javier Moll y Arantza Sarasola.

El espacio cambia. La sala de exposiciones se traslada de la calle Murga a la céntrica León y Castillo. La sala de conferencias amplía su tamaño y se dispone para un uso más multidisciplinar. En conjunto, las instalaciones presentan un aspecto ordenado, abierto, diáfano y funcional.

Gracias al trabajo conjunto de Canaragua, la Escuela de Arte Luján Pérez y el Club LA PROVINCIA, la figura de Alonso Quesada vuelve a cobrar hoy protagonismo"

La coincidencia entre la reapertura del Club y el estreno de la exposición de la Escuela cuenta con la colaboración de Canaragua, empresa especializada en la gestión del agua. Su respaldo certifica que su actividad va más allá del suministro. Esta misma semana sus equipos han trabajado duro para garantizar a la población isleña el abastecimiento en unas condiciones especialmente difíciles debido a las inclemencias meteorológicas que han afectado con fuerza al Archipiélago.

El Club LA PROVINCIA reabre sus puertas con la Escuela Luján Pérez / Andrés Cruz / LPR

Implicación

Se trata de una compañía que impulsa iniciativas centradas en la sostenibilidad ambiental, la eficiencia en el uso del agua y la concienciación tanto en escolares como en la población en general. Promueve proyectos de innovación para reducir pérdidas en la red, contribuye a la protección del entorno insular y colabora en programas dirigidos a colectivos vulnerables, facilitando su acceso a los servicios más básicos.

También participa en acciones de conservación y limpieza de espacios naturales, fomenta el voluntariado entre sus trabajadores y apoya iniciativas vinculadas al patrimonio y a la identidad canaria. Su implicación ayuda a acercar la cultura a la ciudadanía y refuerza su compromiso con el desarrollo de esta región.

Cartel de la exposición, aue estará abierta del 27 de marzo al 17 de abril, de 18.00 a 20.00 horas. / LP/DLP

Gracias al trabajo conjunto de Canaragua, la Escuela de Arte Luján Pérez y el Club LA PROVINCIA, la figura de Alonso Quesada vuelve a cobrar hoy protagonismo. Rafael Romero Quesada ocupa un lugar destacado en el modernismo español, especialmente en nuestro ámbito insular. Su obra, marcada por una mirada crítica, irónica e introspectiva, aborda temas como la insularidad, la frustración existencial o el análisis de la sociedad de su época. La exposición toma estas claves como punto de partida para tratar de reinterpretarlas desde el arte contemporáneo.

La muestra, apoyada en su origen por Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no se limita a ilustrar los textos del autor. Propone una lectura libre a través de pinturas, esculturas e instalaciones que transforman en imágenes las emociones y tensiones presentes en su obra. El público puede acercarse a su universo desde perspectivas distintas a la literaria.

La Escuela Luján Pérez, reconocida por su carácter innovador y su compromiso con la cultura canaria, reafirma aquí su papel formativo. Desde sus inicios ha apostado por una enseñanza abierta, conectada con la realidad social y cultural del Archipiélago. Ese enfoque se refleja en la variedad de estilos y de técnicas y en la libertad creativa de los artistas.

La muestra invita a reflexionar sobre la relación entre literatura y artes visuales. La obra de Alonso Quesada, cargada de simbolismo y sugerencias, se presta a este tipo de interpretaciones"

Uno de los elementos más destacados de la exposición es la convivencia entre generaciones. Creadores emergentes comparten espacio con otros de mayor trayectoria, generando un diálogo que enriquece el conjunto. Esta mezcla pone de relieve la vigencia del pensamiento de Alonso Quesada, cuyas inquietudes siguen teniendo eco en la actualidad.

La muestra también invita a reflexionar sobre la relación entre literatura y artes visuales. La obra de Alonso Quesada, cargada de simbolismo y sugerencias, se presta a este tipo de interpretaciones. Los artistas no solo representan sus textos, sino que los reinterpretan y actualizan, mostrando el arte como un proceso que está en constante cambio.

Nueva etapa

Por su parte, el Club LA PROVINCIA inicia una nueva etapa tras su reapertura como espacio para actividades en Las Palmas de Gran Canaria. Este lugar emblemático, con una larga tradición como punto de encuentro, busca adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su identidad.

La reapertura quiere suponer un impulso para la ciudad. El reto es recuperar al Club como foro de pensamiento, intercambio y encuentro, al tiempo que se abre a nuevas generaciones mediante formatos más actuales y a quien quiera usarlo para dar a conocer o simplemente llevar a cabo sus propuestas. El Club refuerza su compromiso con la información, el diálogo y la convivencia.