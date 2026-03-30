Chicha Reina rescata a Diego Navarro

La omnipresente Chicha mantiene una sorprendente vitalidad, no solo recupera del olvido a grandes mujeres que escribieron en tiempos difíciles sino que ahora publica Rescatando a un poeta canario, Diego Navarro, que solo vivió 42 años, entre 1914 y 1956 y publicó tres poemarios. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria y fallecido en Barcelona, reconstruye su vida con los recuerdos familiares, documentos, críticas literarias y testimonios personales. En los años 40 hubo dos corrientes en la poesía española: los autores tradicionalistas, próximos a las revistas Escorial y Garcilaso, y los que estaban en la línea más existencial de la otra revista: Espadaña. Entre los primeros citemos a José García Nieto, Dionisio Ridruejo y Luis Rosales. En el otro grupo figuran Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre y Gerardo Diego.

El poeta Diego Navarro practica una poesía neoclásica, con una métrica tradicionalista, con abundancia de sonetos y poemas dedicados al amor, al paisaje, a la Patria. Frecuenta el Café Gijón, es traductor de Leopardi, Omar Khayyam y Edgar Alan Poe. Su mentor en la isla fue Néstor Álamo, y Chicha Reina afirma «que nadie piense hallar en los versos de Diego Navarro el amaneramiento, más o menos rebuscado, de los poetas del género decadente para quienes las palabras son tan solo sonoridades que se manejan para campanearlas, en los oídos del lector de buena fe. Navarro es un cantor del sentimiento puro, para cual las palabras tienen valor musical y rítmico...»

Néstor Álamo conoció bien al autor y le escribió un prólogo, en el cual afirma que «su dinamismo, su avidez curiosa, le enfrentan con todos los géneros. Pero es en el soneto donde halla terminada forma de expresión, honda, perfecta, o en la clara maravilla de la espinela, que domina...»

Quizá lo más interesante de la producción del poeta sea el libro Elegía, publicado por Lázaro Santana en 1991. Se trata de una meditación sobre la muerte, el amor idealizado y la reflexión sobre la propia escritura. Una poesía neoclásica, que homenajea a Jorge Manrique. El libro es variado, sus temas principales son la muerte, como metáfora de renovación, siguiendo la tradición medieval y renacentista. Un segundo tema es la naturaleza como símbolo. Un tercer tema es la tradición literaria, con referencias explícitas a Jorge Manrique, Ausiàs March y la lírica medieval y renacentista. Otro registro es el amor, con poemas que presentan una visión platónica y espiritualizada del amor. El poeta domina la composición del soneto y el lenguaje recoge un léxico culto

En realidad, este nuevo texto de Chicha Reina es también un recopilatorio de anécdotas familiares, por eso en cierto modo es un libro de memorias. Y, en plena investigación, localiza al único hijo vivo del poeta, Arturo Navarro, quien para mayor sorpresa no vive en Madrid o Barcelona sino en la Playa de Las Canteras.

La autora ha hecho un buen servicio a la historia de la literatura y el arte de las islas, ya jubilada, en 2010 publica Mujer y Cultura en canarias, trabajo de investigación que recopiló las biografías de 98 mujeres canarias destacadas en la música, la danza, la escultura, la cerámica, la pintura, la literatura y el diseño. En 2018 presenta Mujeres en la isla, recopilación e investigación en relación con la revista con el mismo título, donde colaboraron Pino Ojeda, Chona Madera, Natalia Sosa, Carmen Conde u potras. En marzo del 2020 presenta su Antología de 100 escritoras canarias, que recoge las biografías de 112 literatas así como muestras de sus obras. En 2021 sale el libro Natalia Sosa Ayala y Mujeres en la isla. En 2022 se edita Las poetas en Mujeres en la Isla, siempre en Editorial Mercurio de Jorge Liria.En 2015 la Agrupación Socialista de Telde le concedió el Premio de Igualdad por su incesante labor en favor de la mujer.