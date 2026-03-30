A Cayetana lo que es de Cayetana: "Sí a la guerra contra Irán"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su portavoz adjunta, Cayetana Álvarez de Toledo, tras una sesión de control al Gobierno en el Congreso. / Eduardo Parra - Europa Press

En la mañana del 28 de febrero de 2026, al iniciar la guerra de Irán -ahora guerra del Golfo Pérsico-, Trump y Netanyahu sintieron en unas horas el placer del afrodisíaco que desencadenó la operación "Furia Épica" o, como la ha rebautizado de The Economist, "Furia Ciega": cargarse al ayatolá Alí Jamenei.

Pero a esas mismas horas, también, la Navy de Estados Unidos lanzaba misiles Tomahawk en dirección a Minab, en la provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, cercana a la costa iraní del golfo Pérsico. Uno de los misiles borró de la tierra la escuela primaria Shajare Tayebé y 175 niñas de entre 7 y 12 años que se hallaban en clase en la escuela primaria Shajare Tyebé, en la provincia de Hormozgan, a un tiro de piedra de la costa iraní del Golfo Pérsico. El ataque fue preparado por marinos que utilizaron información antigua de Google Maps. Es decir, fue obra humana. Nada que se pueda atribuir a AI.

Ese mismo 28 de febrero, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo se anticipaba a su líder, Alberto Núñez Feijóo, con un mensaje en el que fijaba de facto la orientación de su partido.

"Una delegación del Grupo Popular teníamos previsto viajar mañana a Israel. La visita ha sido cancelada". He aquí el texto completo.

Nótese que el mensaje es del 28 de febrero de 2026 y que habla de un apoyo 'sin matices y sin fisuras" de Europa.

Al dia siguiente, Núñez Feijóo, 1 de marzo de 2026, difunde un comunicado en el que considera que "el mundo es mejor cuando cae un tirano". No se limita a celebrar la muerte del ayatolá Alí Jamenei provocada por dos potencias extranjeras sino que su bisoñez le conduce a entregarse: "La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia".

¿De qué "sistema" habla el líder del PP? Un par de días más tarde Mojtaba, hijo de Alí Jamenei, será designado líder supremo y el gobierno de Irán lejos de caer hace tambalear el plan de Trump y Netanyahu.

Pero Feijóo da prueba en ese comunicado de la victoria del 1 de marzo de que no se trata de una improvisación. Porque vuelve sobre lo que el día anterior Cayetana Álvarez de Toledo.

"España debe estar sin matices con las democracias liberales".

Es la orientación, pues, estratégica del PP.

El 2 de marzo de 2026, la portavoz en el Congreso se mofa de que Pedro Sánchez se haya pronunciado contra el gobierno de los ayatolás y haya denegado a EEUU usar las bases de Rota y Morón para su operación militar contra Irán.

"La postura de Sánchez. En contra del régimen odioso de Hitler" pero también del desembarco de los aliados en Normandía".

Está claro: Feijóo carece de autonomía frente al aznarismo y el ayusismo que defienden la cruzada de Israel y de EEUU. Ya dio su respaldo a Netanyahu en el exterminio de los palestinos en Gaza y ahora compra la guerra de Irán.

Cayetana Álvarez de Toledo, que expresó desde el 28 de febrero su "admiración por los americanos e israelíes" que participan en lo que considera una "operación decisiva" contra Irán, el 7 de marzo lo dejará meridianamente, sin complejos, claro.

—Sí a llamar a las cosas por su nombre. Y, por tanto: sí a la guerra contra Irán.

A partir de entonces la guerra se extiende. Ya ni siquiera puede llamarse la guerra contra Irán sino la guerra del Golfo Pérsico. El control iraní sobre el estrecho de Ormuz, por donde se exporta el 20" del petróleo y gas mundiales y el 30% de los fertilizantes se convierte de facto en una nacionalización, lo que se traduce en una subida de precios, de los 63 dólares/barril en enero a una cifra, con oscilaciones nerviosas, de entre 100 y 115 dólares/barril.

El PP culpa a Sánchez por las consecuencias de una guerra que el presidente no apoya y que, por el contrario, los líderes conservadores aplaudieron. Y al tiempo empieza a dar instrucciones en los medios de comunicación en el sentido de que no apoya la guerra.

Pero la realidad es la única verdad. El error estratégico de Feijoo y su deriva aznar-ayusista coloca al PP de espaldas a la mayoría de los españoles, quienes ya experimentaron en 2004 la aventura del trío de las Azores, es decir, el lanzamiento de la guerra de Irak por Bush, Blair y Aznar.