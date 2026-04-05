Dejadez en Arucas

Vista exterior del inmueble, junto al Parque de Las Flores de Arucas y las Casas Consistoriales al fondo. / LP / DLP

¿Qué identifica a un pueblo por su belleza? Su esmero y cuidados. La belleza puede ser naturaleza pero en una ciudad tiene que ir acompañada del mimo de sus gentes.

Tenemos maravillosos pueblos en la isla de Gran Canaria. Ahora mismo se ha ganado el premio del pueblo más bonito de España, Tejeda ¿creen que eso se ha hecho solo o que han contribuido sus ciudadanos?

Entramos en materia, Arucas, un pueblo bonito, ya está dejando de ser pueblo, es más una ciudad, con sus más de 40.000 habitantes, se coloca como el municipio más poblado de la comarca norte de Gran Canaria.

Una ciudad con profundas raíces prehispánicas y una rica historia, entre otras cosas por la famosa batalla donde murió el caudillo Doramas.

Arucas, una ciudad con una variedad de atractivos y para todos los gustos. Una iglesia de San Juan que por su grandeza tal parece una catedral; La casa Gourié, como Museo Municipal; La famosa fábrica del ron Arehucas, ligada a la caña de azucar; El jardin de la Marquesa y el Parque Municipal de las Flores y como dejar de nombrar el Museo del Platano. Todo ello nos hace dar una importancia increible al lugar que nos referimos.

¿Que nos hace pensar que esto se mantendrá solo sin nuestra ayuda? En estos momentos la dejadez es tan horrorosa, que yo, como vecina del municipio, solo me da impotencia.

No hace ni tres meses junto al mercado municipal (cerrado sin saber los motivos) pusieron un marco para plantas, cada una en su hueco, un principio bonito. No se ha regado ni una sola vez. Delante, una palmera canaria, son duras, pero la dejadez la está secando. ¿Para qué plantan si luego no lo van a cuidar?

Parques y Jardines es responsabilidad del Ayuntamiento ¿a qué esperan para mejorar la imagen de la ciudad? Todo no es cobrar sueldos, hay que poner cariño en lo que se hace y de momento solo ponen la mano para cobrar.