De Becarios Seniors

El «becario senior» (personas con más de 45 años) es una tendencia emergente donde profesionales con amplia trayectoria laboral ocupan puestos para reinventarse, adquirir nuevas competencias digitales o aportar su amplia experiencia y conocimientos colectivos a las empresas. Esta figura combina la veteranía y el entusiasmo por aprender, rompiendo el estereotipo de que las prácticas son solo para personas jóvenes. En una película de 2015, Robert De Niro protagoniza a un becario de 70 años que consigue ser elegido como becario senior en una empresa de artículos de moda, como parte de un programa laboral. El desarrollo del argumento es totalmente previsible, pero es una historia positiva, con personajes humanos, frente a películas vacías de hoy, con preocupación por los personajes y los diálogos. A lo largo de la película, los empleados y la gerente la empresa de moda se darán cuenta de lo indispensable que Robert De Niro puede volverse para la empresa. A diferencia del becario tradicional (junior), el «becario senior» posee una larga trayectoria, por lo que su enfoque de aprendizaje es más estratégico y orientado a la transferencia de conocimientos y experiencia.

Sin embargo, en España hay una enorme cohorte de talentos seniors que voluntariamente desearían ser útiles a la sociedad por su enorme sabiduría y experiencia acumuladas adquirida a través de años a las que el gobierno no aprovecha para nada de nada. Son muertos vivientes que desde el primer día de jubilación deambulan por calles, parques y obras, con amplia experiencia y sabiduría que buscan un cambio de carrera, están jubilados o buscan actualización profesional. España no aprovecha esta cohorte caracterizada por madurez, lealtad, personas que pueden ser mentores para sus jóvenes y una visión empresarial experimentada. Por otro lado, en España, hay otra cohorte de gente experimentada que por sus características profesionales (abogados, médicos especialistas o que desarrollan su actividad en el sector privado, profesores universitarios honoríficos, asesores políticos, empresarios privados o responsables de Fundaciones, etc.) que sí pueden desarrollar su experiencia y sabiduría en actividades hasta incluso a pesar de tener 80 años de edad. Algunos de estos individuos en nuestro país son líderes del conocimiento en alguna disciplina, inventores, empresarios, o invitados como conferenciantes en congresos o reuniones internacionales. Cuando se comparan a estas dos cohortes, una sin posibilidades y otras con oportunidades, es una lamentable precariedad y desagravio comparativo para las empresas que pueden beneficiarse de estos talentos.

Según mis profesores científicos o profesionales en Canadá o en EE.UU., no se pueden permitir el lujo de cesar a alguien simplemente por la edad, cuando sucede que puede ser uno de los miembros más productivos de la organización. A pesar de opiniones contrarias, es una realidad muy creciente en España que busca aprovechar el talento senior, donde las instituciones, organizaciones empresariales y gobiernos autonómicos deben involucrar una reinvención profesional, permitiendo a empresas beneficiarse de su entusiasmo y conocimiento sin el coste inicial de un contrato de alto nivel, lo que subraya la necesidad de formalizar en España este experiencia en la gente que quiere seguir voluntariamente siendo activa. Estamos hablando de profesionales experimentados, que sobresalen en alguna actividad que las empresas o instituciones suelen perder al jubilarse, y con talento para la ciencia, investigación matemáticas, ingeniería o cualquier otro conocimiento, que por término medio han estado percibiendo hasta un tercio menos por su salario (cuando los comparas los salarios de los mismo profesionales en la Unión Europea), que es el sueldo actual en España de los talentos jóvenes y mayores de la UE.

Nuestras empresas, fundaciones, instituciones educativas y sanitarias necesitan becarios seniors o profesionales que hayan completado su formación académica o profesional con altos conocimientos en su campo. Estas empresas y organizaciones deben disponer de fondos para subvencionar sus actividades, aunque la mayoría reciban su jubilación. Su papel es extremadamente necesario si nos comparamos con otros países de nuestro entorno. En la empresa pueden desarrollar proyectos innovadores y transmitir la experiencia acumulada. En la Academia y en la Sanidad pueden investigar en universidades o centros de investigación o impartir conferencias y formación. En organizaciones nacionales o internacionales puede colaborar en programas de desarrollo e investigación. Necesitamos de sus características por su experiencia previa, por objetivos claros, por su independencia, y por su rol de memoria (apoyo o liderar equipos de investigación o proyectos). Es hora. Buen día y hasta luego.