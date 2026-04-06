La manía de leer, como el sueño de la razón goyesca, produce monstruos. Cojo el periódico en el que escribo esta columna y se me agolpan las noticias sobre dioses y hombres (tal vez debería decir dioses y mujeres porque son ellas las que más sufren en esta guerra). Leo que un cura acusado de pederasta declara que aquellos chicos de trece años lo provocaban. Que lapidan a una muchacha por llevar mal el hiyab. Que una pizza halal ha despertado la rabia de quienes ven en ello un atentado contra los valores y la cultura europeos. Que se recrudece el castigo corporal contra las mujeres infieles en Afganistán. Que parte de un estadio grita a la selección de Egipto «bote, bote, bote, musulmán el que no bote». Y también que Netanyahu tiene claro que su Dios lo guía. Y el ayatola de turno se considera descendiente directo de Mahoma. Y Trump, ¿para qué andarnos con totorotadas?, se cree directamente Dios. La duda filosófica del pibe que fui hace medio siglo estribaba en quién había creado a quién, si Dios a los hombres o los hombres a Dios. Lo que parece claro es que la criatura se ha rebelado contra su creador. Si partimos de la premisa de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no cabe duda de que le salimos rana. La obra le quedó un poco a medio hacer: le sobró una pizca de soberbia y le faltaron dos cucharadas de comprensión. Si fue al revés, y hacemos caso de lo que dice el periódico, el hombre eligió al Dios más vengativo y cruel que venía en el menú. Veamos. Todo el que cree lo hace convencido de que su Dios es el auténtico, no vaya a ser que se pase la vida rezando al que no es y luego se le niegue el paraíso. Sin embargo cualquier Dios auténtico, dicen los que de esto saben más que yo, ha hablado siempre de perdón, de justicia, de ética, de amor. Qué cosas, ¿no?, lo mismito que la filosofía. Y uno ve poco amor y menos ética en las noticias que inspiran mi sermón de hoy. Baste un ejemplo para concluir: los dos asuntos más espinosos con los que uno se enfrenta cuando discute con amigos creyentes son el de la eutanasia y el aborto. Están en contra, dicen. Toma y yo. El aborto y el suicidio asistido no son verbenas de carnaval, no es deseo que uno pida cuando sopla las velas, deja una huella atroz en las mujeres que lo han practicado y un sentimiento de culpa en las familias de quienes han muerto. ¿Quién puede estar a favor de eso? No. De lo que está uno a favor es de que quien decida abortar o morir dignamente (y lo ampare, por supuesto, las leyes de los hombres) pueda hacerlo sin que ninguna ley divina lo expulse del paraíso. Apuntaba Gloria Fuertes que “si te tienen que decir dónde está Dios, Dios se marcha”. Y para mí que se está yendo. Eso sí, reconozco mis contradicciones. Pienso seguir rezándole, por si acaso.