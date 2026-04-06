Jesé responde con lo único que importa: goles

Hay futbolistas que aparecen. Y hay otros que eligen cuándo hacerlo para marcardiferencias. Jesé Rodríguez pertenece a esa segunda categoría: la de los que entienden el momento exacto en el que un partido exige dar un paso al frente, sin esconderse, sabiendo que son ellos los llamados a asumir galones y responsabilidad.

Con el equipo por detrás en el marcador, cuando el rival se parapetó y las dudas asomaban, fue él quien puso orden en el desencanto. Un remate instintivo, de delantero puro, midiendo potencia y dirección como solo lo hacen los que llevan el gol en la sangre. Un tanto para sostener al equipo y una asistencia de las que no se improvisan, de las que nacen del talento, pero también del compromiso. Porque lo de Jesé ya no es solo calidad: es implicación, liderazgo silencioso y la convicción de que el peso del escudo también pasa por sus botas. Su fichaje generó debate, controversia, pero él ha respondido como mejor sabe: con goles y fútbol de verdad.

Cada acción de Jesé, cada regate, cada gol levanta ese grito de la grada, ese otro jugador imprescindible con el que el exmadridista se entiende a las mil maravillas. Un respeto mutuo que vale más de lo que uno puede imaginar y que explica, en gran parte, la conexión que ha ido construyendo con su entorno. En una temporada de altibajos, su nombre se ha instalado arriba, compartiendo protagonismo goleador con Ale García . Pero más allá de los números, hay una sensación que deja el césped cada fin de semana: la de un futbolista que ha entendido su rol… y lo ha hecho suyo.

Su renovación por la UD Las Palmas empieza a parecer una consecuencia lógica de lo que dicta el terreno de juego. Otra cosa será lo que decidan los despachos, donde la planificación del futuro —con Luis Helguera al frente— marcará el camino del próximo proyecto, sea en Primera o en Segunda. No está claro el futuro de Jesé, a pesar de que su rendimiento, para otros clubes, sí tendría valor de continuidad.

Pero hay verdades que no admiten demasiado debate. Y una de ellas es que Jesé se ha ganado, con profesionalidad y presencia, seguir vistiendo el ‘10’. Porque ahora llegan los partidos donde se decide todo, los momentos que separan la temporada del recuerdo o del olvido, y en ese escenario los jugadores como Jesé no son un lujo: son una necesidad. Todo lo que pueden aportar cuando su equipo más lo necesita es, precisamente, lo que marca la diferencia cuando el margen ya no existe y el fútbol exige jerarquía.