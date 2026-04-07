La autoridad del profesor en cuestión

Día tras día nos llegan noticias sobre incidentes cada vez más graves en las aulas por parte de alumnos y familias hacia los docentes. Hemos llegado al extremo, que el reconocimiento al cuerpo docente no solo hay que ganarlo cada día con los alumnos, familias y compañeros, sino también hay que legislarlo, para evitar que se sigan produciendo faltas de respeto, agresiones verbales y físicas por parte de algunos alumnos y de algunos familiares.

Debemos partir de una realidad y es que nuestra sociedad y las familias han cambiado tanto, que el sentido y valor del respeto hacia los demás lo pone cada uno según le interese, sentando el precedente de que las jerarquías solo sirven si me interesa su decisión, porque los que debían sentar las bases para el futuro de la sociedad, que son las familias e instituciones, no han sabido hacerlo en estos últimos 50 años, por desconocimiento e ignorancia intencionada.

Los docentes deben tener claro que los límites los pone cada uno en su aula y el respeto se consigue día a día a lo largo de toda la vida profesional, independientemente de las etapas que se estén impartiendo. Las familias deben asumir que la educación de sus hijos se inculca en casa, que sus hijos van a los centros educativos para aprender y que los niños tienen que tener interiorizado desde casa una serie de conductas de respeto hacia los compañeros y los docentes que les va ayudar a relacionarse en la sociedad.

Ahora en Canarias se está debatiendo sobre un borrador de ley de la autoridad del docente. Una ley que lo único que va a hacer es generar un grano más de crispación a todos los conflictos diarios que se producen en el aula. ¡Por Dios!, que vuelva el equilibrio, el sentido común, el diálogo y el consenso a todos los espacios en donde existen grupos humanos. Ya está bien de crispación, odio y violencia.

En teoría todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y si no es así, lo volveremos a explicar, a lo mejor ese día ni el padre, ni el hijo estaban en casa. El desarrollo de los límites que permite cada docente en su aula, es decisión suya. Las familias son las responsables de poner los límites a sus hijos que les sirvan para relacionarse con su entorno cercano y fuera del hogar.

Toda la vida hemos tenido alumnos conflictivos en las aulas con unas cargas familiares, sociales, económicas y emocionales que el centro educativo jamás va a solucionar y mucho menos el docente que tiene la obligación de formar y educar a un grupo de personas. El problema es cuando en una misma clase se forma un grupo de presión en el aula que es capaz de reventar cualquier iniciativa de aprendizaje diseñada por el profesor y que cuando se cita a las familias no responden para poder corregir esas dinámicas de mala educación hacia el docente y el resto de los compañeros, amparando las conductas disruptivas de su hijo o de su hija.

Pero también sabemos que existen algunos docentes que deberían dedicarse a otro oficio, porque no saben, ni quieren reconducir situaciones conflictivas que se producen en el aula y que a veces los gestos, las palabras y las decisiones injustas hacen que se produzca un conflicto que jamás se debió producir, por carecer de estrategias para una convivencia efectiva. En estos casos, ninguna ley podrá solventar durante un curso escolar una relación mal avenida entre el profesor y sus alumnos. No es la primera vez que escucho decir a un profesor lo cómodo que se siente dando clase a un grupo determinado, o lo que puede odiar entrar en una clase, porque sabe que cualquier cosa que diga va a tener un conflicto.

Como siempre digo, nadie dijo que enseñar y educar a los alumnos fuera una tarea sencilla. Primero te tiene que gustar la educación y vivirla con pasión y no ver cada día como un suplicio esperando que llegue el fin de semana o las próximas vacaciones y una carga el tener que acompañar a los alumnos en su proceso de aprendizaje.

En la España que vivimos todo está judicializado y la propuesta que se está planteando en el Parlamento de Canarias va en ese sentido, en equiparar al docente público con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tendrá consecuencias para todos los componentes de la Comunidad Escolar. ¿Y después de la Ley qué? ¿cuál será el siguiente paso? En otras comunidades esta Ley ya lleva implantada hace años y sus resultados no son para tirar cohetes. Vale que la realización de expedientes sancionadores a los alumnos muy burocratizados y con unos plazos muy largos de ejecución y cumplimiento, la efectividad inmediata del aprendizaje corrector se diluye. Tenemos un sistema demasiado garantista y eso trae unas consecuencias que no van a estar al gusto de todos.

La realidad es que lo centros educativos tienen que trabajar con los alumnos que les lleguen, cada uno de su padre y de su madre. Lo que falta es que realmente se forme a los docentes dándoles estrategias efectivas para poder solventar las situaciones conflictivas antes de que se llegue al insulto, al conflicto y a la falta de respeto en el aula o en cualquier parte del centro educativo. Para ello hace falta una verdadera labor de equipo docente y no docente de ir todos a una. Lo importante es prevenir, para evitar tener que curar.

Existen normas de convivencia en donde se contempla todo, porque de lo contrario, los alumnos y sus familias se agarran a clavos ardiendo para justificar a sus hijos, cuando se saltan Normas de Convivencia. Esas normas solo son leídas por las familias cuando sancionan a sus hijos por pillarles con el carro de los helados.

Una sociedad democrática y libre se consigue con unos docentes preparados no solo en las materias curriculares que deben impartir, sino en transmitir la verdadera educación que hará evolucionar a nuestro país.

Si esperamos a que todo lo solucione papá Estado, nos dirigiremos a la larga hacia un sistema en donde solo existan en las aulas autómatas, sin la capacidad de la espontaneidad propia de cada edad.

Queda muy bien de cara a la galería que las instituciones cercanas al ámbito educativo pidan que se vuelva a la “auctoritas moral” y “líder” fortaleciendo el “liderazgo pedagógico”, yo les diría que fueran ellos a las aulas para ver la realidad que día tras día tienen que lidiar con alumnos que sus familias los mandan al colegio por no tenerlos en casa, y porque muchas veces ni los aguantan cuando llegan a la adolescencia y esta cada vez llega más temprano.

No debemos, ni podemos ponernos una venda en los ojos con lo que está sucediendo en las aulas y lo que nadie ha dicho es que los docentes necesitamos a las familias, como ellas nos necesitan a nosotros, para remar en el mismo sentido en lo que se quiere educar a su hijo.

Si se hubiera tenido más diálogo constructivo en donde el eje de la conversación sea el alumno, seguramente muchos de los conflictos desaparecerían. Cierto es que muchas familias les tienen miedo a sus hijos y claudican con las cosas más indispensables en la educación de sus hijos (puntualidad, responsabilidad, higiene, control de la ira, respeto a lo ajeno, respeto a los demás, esfuerzo personal, control de sus vidas y un largo etcétera).

Para educar a buenas personas no hace falta grandes lujos, solo hay que estar con tus hijos y con tus alumnos cuando te necesitan y eso es cada día, no de San Juan a Corpus.