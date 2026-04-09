Espacios de encuentro donde dialogar

La sala de conferencias del Club LA PROVINCIA, un espacio más multifuncional que nunca tras su rehabilitación, abrió este jueves sus puertas apenas dos semanas después de que lo hiciera la sala de exposiciones con la muestra de la Escuela de Arte Luján Pérez sobre Alonso Quesada (hasta el 17 de abril, de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas).

Fue el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, quien arrancó el coloquio De la noticia al post, enmarcado en la iniciativa GEN MATCH, un espacio de encuentro ideado por la Comunidad Autónoma que trata de favorecer el diálogo entre generaciones. Compartir experiencias, reflexionar y generar conexiones sobre los cambios sociales entre canarios de diversas edades es el objetivo.

En las sociedades maduras el bienestar social no solo se afana en proporcionar servicios básicos a la población: alimentos, luz, agua, sanidad, educación. La salud física y mental comienzan ya en Canarias a impulsarse a través del deporte como terapia necesaria y también se promueven con la invitación al intercambio de vivencias, el diálogo y la reflexión compartida.

Varios profesionales del periodismo abordaron el jueves cómo ha evolucionado la forma en la que la población se informa, desde los medios tradicionales hasta el ecosistema digital y las redes sociales, y analizaron retos, oportunidades y diferencias generacionales en el acceso, consumo y difusión de la información. El encuentro en realidad pretendía servir de malla de enlace entre gentes de variadas edades. El talento que emerge y la experiencia acumulada.

Entre los participantes, además de periodistas de televisión, redes sociales, comunicación institucional y prensa escrita -en papel y digital- también figuraban alumnos y profesores del IES La Isleta, Universidad Fernando Pessoa Canarias y mayores de diversos centros de la isla.

La conversación giró en torno a la preocupación sobre lo que unos y otros, todos, ganamos y sacrificamos con las poderosas transformaciones experimentadas en el mundo de la comunicación, los caminos y vericuetos oscuros o llenos de vieja gloria por los que se obtiene la información, los cambios en la velocidad y el formato de la transmisión de noticias y el inevitable análisis sobre las fake y los bulos que inseminan de odio y manipulación a nuestras comunidades para echarlas a pelear.

El inquebrantable compromiso de las empresas periodísticas por adaptarse a un mundo de fugaces certidumbres e incontables incertidumbres para atender a una demanda que no deja de resultarles esquiva. La eterna lucha entre el mundo que no termina de nacer con el mundo que no termina de morir.

Y en medio, este tipo de iniciativas destinadas a que jóvenes y no tan jóvenes, mayores y no tan mayores, encuentren huecos de convivencia en el que compartir anhelos. Un centro en el que emergen canarias como Gema, una veterana ya en este tipo de intercambios y otros de distinta índole que habla de un mundo tan real como el de su casa, amplia, la define. Seguro que con unas ventanas inmensas por las que entra luz y aire.

Ella, Gema, busca ahora con quien compartirla. Con quien vivirla, explica. ¿Acaso alguien vive para siempre? Es seguro que no, pero también es harto probable que uno se deje ir antes si no comparte vida. Hace bien la administración pública isleña en colocar sus antenas en este tipo de lugares de exploración avanzada, puntos de escucha privilegiada donde surgen chispazos a partir de los que se puede advertir con cierta nitidez las inquietudes ciudadanas. Las reales.