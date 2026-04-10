La puerta elige

Borges en su poema “Fragmentos de un evangelio apócrifo” canta en un verso: la puerta es la que elige, no el hombre. Se parece mucho esto a decir que mi voluntad individual no tiene la última palabra y no es lo que abre o cierra la puerta. La puerta abriendo o cerrando dirime situaciones y conflictos de la historia de forma ajena al sujeto y es ella, la misma puerta, la que decide. Tengo para mí que la puerta principal es la del conocimiento y la verdad.

Nos ha contado durante dos mil años mal la de historia porque no nos dijeron que el intérprete principal, Jesucristo fue judío, fue circuncidado y según el evangelio apócrifo de Felipe, estaba casado. Cosas de evangelios apócrifos.

En los años setenta David Bowie cantaba a si hay vida en Marte. La puerta abierta del espacio. Se referiría menos al planeta y más a la vida cotidiana envuelta en el tedio y en la sencilla reproducción vulgar. La puerta de Marte está cerrada por ahora a los humanos, pero la NASA ya la ha abierto para ubicar en Marte una colección de robots.

Pero la puerta principal decía que era la del conocimiento, y por ello quiero saber que pasa en la primera potencia del mundo, ese semillero de premios nobel y sede de las mejores universidades, que tiene el mayor ejército y que parece un revolcadero de burros con un burro a la cabeza. El secretario de Defensa que ahora se hace llamar el secretario de Guerra era presentador en la televisión, Fox News. Había pasado por Princeton y Harvard y es un ultra, un cruzado, que pidió al pueblo americano que oraran por la victoria en Oriente Medio en nombre de Jesucristo.

Menudo imbécil, quiere el apoyo de Jesucristo para arrasar la zona donde nació, creció y murió Jesús. Pete Hegseth, así se llama el secretario de Guerra, este Domingo de Pascua dijo que la experiencia de un piloto de guerra desaparecido y rescatado era comparable a la pasión y resurrección de Cristo. Da primero espanto y luego miedo.

Hoy en los EEUU no hay un aspirante a dictador, pero hay una sociedad altamente polarizada y en el Capitolio se dicen cosas a cuenta de la Comisión Epstein que ríanse ustedes de los intercambios entre Sánchez y Feijóo de cada miércoles cerca de la plaza de la Cebada. La puerta que necesitamos tener abierta es la de la prensa libre. Se lo han reprochado al New York Times porque el 28 de marzo, la realidad de los ocho millones de manifestantes en tres mil puntos de protesta podía ser señalado como una señal de ruptura con el lema de “no kings”. El periódico se hizo una pregunta desmovilizadora, se planteó si tanto iba a servir de algo. Las críticas fueron certeras, si se manifiesta con esa fuerza la derecha, es la voz del pueblo. Si quien se manifiesta es la izquierda, es ruido sin consecuencias.

El porkbarrel es el sistema clientelar que opera en los EEUU. Debía ser un barril de grasa para repartir, pero resulta ser un barril de mierda. En la fila de la resistencia están los medios de comunicación y el público con su ruido y su furia. El fracaso, lejos de cualquier retórica, no es de Trump sino del pueblo americano que lo dejó llegar a ese puesto para el que no es apto. No ha habido sorpresa alguna, ya Obama dijo antes de empezar que no era apto. Los versos los pone Verlaine, soy el imperio al final de la decadencia.