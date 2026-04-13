La humanidad ¿acaso en Marte?

Habitantes de este pequeño planeta azul, no nos damos cuenta de que las guerras, el cambio climático, la ambición de poder de unos líderes y la intolerancia de otros acabarán expulsándonos de este paraíso llamado la Tierra. Donald Trump manifestó gozoso que en una sola noche destruiría toda la civilización persa. ¿Quién sentará en el banquillo de los acusados a semejante sátrapa por crímenes contra la humanidad? ¿Y a su colega Netanyahu, impulsor de matanzas en hospitales, escuelas infantiles, etcétera?

Tal como van las cosas, está claro que nosotros mismos somos los responsables de este suicidio masivo, del cual solo escaparíamos si fundamos la vida en otros lugares que, con muchas probabilidades, acabarán reflejando los mismos males que ahora nos aquejan. La especie humana tiene difícil salvación: se devorará a sí misma. Puede parecer un pensamiento pesimista, pero se me antoja que es real. La civilización y los humanos podrían acabar desapareciendo.

La NASA ha ido nuevamente a la Luna, tantos años después. La Luna como base de lanzamiento hacia Marte. ¿Viviremos en el planeta rojo, como otra especie diferente? Ya no le concedemos a la Tierra muchas posibilidades de supervivencia, se supone que en varias décadas se podrá emprender el viaje. Contando con la tecnología actual, la ida duraría seis meses, y la vuelta otros seis. Exigiría una preparación minuciosa de los astronautas.

La evolución humana y la colonización de otros planetas son temas que sugieren que los humanos podrían evolucionar en gran medida. La exploración del planeta rojo, con su gravedad y radiación, podría llevar a cambios biológicos significativos en quienes colonicen el nuevo planeta, como una adaptación a la baja gravedad y la radiación. Esto podría dar lugar a seres diferentes, con características físicas y biológicas adaptadas a las nuevas condiciones, tan distintas de nuestro cuerpo actual. La búsqueda de vida humana en otros planetas se centra en la identificación de exoplanetas en la “zona habitable”, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida y, potencialmente, vida.

Para que un planeta sea considerado habitable, debe cumplir ciertas condiciones esenciales: tener agua líquida y poseer una atmósfera adecuada. Condiciones que no se cumplen en todas partes. Luego tendría que venir una tecnología mucho más avanzada que la que disponemos, para reducir el tiempo de los viajes. Actualmente la NASA, los chinos, los indios y la agencia espacial de Europa están buscando emplazamientos en planetas que podrían poseer unas condiciones de habitabilidad semejantes a las que tenemos aquí. Son planetas muy lejanos y para eso hay que desarrollar nuevas tecnologías.

En primer lugar, en Marte la atmósfera es diferente a la de aquí, es mucho más fina y además no tiene oxígeno como la nuestra, por lo que la supervivencia humana sería imposible sin la necesidad de utilizar un traje espacial o vivir en un hábitat presurizado y diseñado para mantener en óptimas condiciones nuestras constantes vitales. La temperatura es extrema, muy baja, 65 grados bajo cero de media. Aquel es un territorio hostil, además está la radiación cósmica a la que un ser humano tendría que hacer frente debido a que tampoco existe un campo magnético que nos proteja. Por otro lado, deberíamos soportar numerosas tormentas de polvo.

En cuanto a la gravedad, esta también difiere a la terrestre, es solo un tercio de la que tiene la Tierra, lo que acabaría afectando irremediablemente a nuestros músculos y huesos. La ingravidez podría hacer que nos pareciéramos a los peces, casi viviríamos flotando. Habría que llevar diferentes recursos ya que se trata de un espacio adverso, dependeríamos de trajes o hábitats que proporcionaran oxígeno, habría que llevar agua e ir reciclándola y también habría que cultivar los alimentos a través de invernaderos creados y con alimentos exportados desde aquí. Por ahora parece ciencia ficción, pero tal vez acabará siendo ciencia.