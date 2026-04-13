La nicotina: un negocio infinito a costa de la salud

Las grandes tabacaleras no descansan en su idea de hacer fortunas a costa de la salud de la población, especialmente de los más jóvenes.

Su empecinamiento por ganar dinero sin escrúpulos les ha llevado a ser adictas a crear adicciones, tratando de blanquear, a través de la mercadotecnia, productos cada vez más dañinos y, como no, enfocados al público más joven, más fáciles de convencer y con más años por delante enganchados a sus nocivos productos.

Lo hicieron con el tabaco, convenciéndonos que era provocador o rebelde, y con los vapeadores, proponiendo sabores y argumentando que no eran cigarros. Ahora aparecen las bolsas de nicotina, también conocidas como “nicotine pouches”, que irrumpen como una alternativa aparentemente moderna, limpia y menos dañina que sus predecesores.

Es una evidencia social y científica que la nicotina es una sustancia altamente adictiva, independientemente de cómo se presente, porque ahí está el negocio.

Aunque estas bolsas no contienen tabaco en sí, liberan nicotina directamente en el organismo a través de la mucosa oral. Este detalle no es menor: el consumo repetido puede generar dependencia en muy poco tiempo, especialmente en cerebros jóvenes, más vulnerables a los efectos de las sustancias psicoactivas.

Tiene efectos directos sobre el sistema cardiovascular. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y generar estrés en el organismo. A largo plazo, estos efectos pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas. En jóvenes, cuyo cuerpo está en proceso de desarrollo, las alteraciones se agravan.

Es importante el impacto en el desarrollo cerebral. Diversos estudios han demostrado que la nicotina puede afectar áreas del cerebro relacionadas con la atención, el aprendizaje, el control de impulsos y la regulación emocional. Durante la adolescencia, el cerebro atraviesa una etapa crítica de reorganización y crecimiento; introducir nicotina en este proceso puede alterar conexiones neuronales y condicionar el desarrollo cognitivo y conductual. Esto puede traducirse en dificultades académicas, mayor impulsividad o incluso mayor predisposición a trastornos de ansiedad y depresión. Es por eso que la venta de estos productos se hace especialmente grave cuando están dirigidos al consumo de jóvenes como es el caso que nos ocupa.

Estos datos científicos hacen que el marketing de estos productos deba ser sometido a una crítica contundente. Los sabores dulces o afrutados, el diseño minimalista y la promoción en redes sociales contribuyen a normalizar su uso entre jóvenes, incluyendo menores de edad. Se presenta como algo “cool”, "ecológico” y socialmente aceptable, lo que reduce la percepción de riesgo y provoca “Hype” ante nuevos sabores o presentaciones. La estrategia es calcada a las tácticas utilizadas durante décadas por la industria del tabaco para captar nuevos consumidores, repitiéndose una y otra vez en todos los productos que lanzan, siguiendo la premisa: lo que funciona no se cambia.

La rapidez con que se generan estos productos hace que la información sobre sus peligros llegue tarde, y no sea clara sobre sus efectos a medio y largo plazo, que son imprevisible en su inmensidad hasta pasado algunos años.

Las bolsas de nicotina ya representan un desafío emergente para la salud pública. Su apariencia inocua y su fácil acceso son un riesgo real de adicción, daño cardiovascular y alteraciones en el desarrollo cerebral. Resulta fundamental promover la educación, la regulación y la concienciación, para evitar que una nueva generación caiga en la trampa de la dependencia a la nicotina bajo una apariencia engañosa de modernidad, seguridad y, curiosamente, sana.

*Loreto Gómez Guedes - Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas