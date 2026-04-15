Me gusta hablar con mis amigas de sexualidad. Del deseo femenino. De las cosas que nos gustan y de las que no. De nuestras fantasías y de nuestros miedos. De los límites y de las veces que nos los hemos saltado y por qué. También conversamos sobre lo que nos costó, a pesar de la amistad, abordar estos temas, pues antes sentíamos que si hablábamos libremente de nuestra sexualidad estábamos pecando. Nuestras abuelas, nuestras madres y alguna charla chunga que recibimos en el cole siempre castigaron el deseo de la mujer. No han faltado términos para castrar nuestro apetito sexual. Si te acostabas con un hombre en la primera cita eras una facilona y él, bueno, él casi que una víctima porque tú, mujer, se lo habías puesto en bandeja. «Poner en bandeja», «Hacerte valer», «El hombre promete y promete hasta que…», en fin, ustedes saben cómo acaba el refrán. Ahórrenme el mal gusto. Frases lapidarias con las que crecimos y que nos hacían creer que, entre nuestras piernas, el fuego que sentíamos era el mismísimo Satanás y cómo íbamos a atrevernos a sucumbir al demonio. Putas, zorras, guarras, ligeras de cascos, libertinas y un montón de términos que esterilizaban el placer femenino. ¿Y ellos? Amiga, ellos eran don Juanes, solteros de oro, conquistadores. ¿Notan la diferencia? Todo esto viene, porque ustedes saben que yo no doy puntada sin hilo, por las críticas que le están lloviendo a la actriz Aitana Sánchez-Gijón, cincuenta y siete años bien llevados, por estar liada -y gozando- con el actor Maxi Iglesias, de treinta y cinco. ¿Quién de ustedes no querría ser Sánchez-Gijón y tener un rollo con Iglesias? Reconozco que, para mi gusto, le faltan unos años de cocción al muchacho, pero no dejo de reconocer que el chico es mono. ¿Cuánto se lleva hablando de esta relación en los medios y en las redes sociales? Bueno, vale, de la relación en sí, no. Más bien de la diferencia de edad de ella hacia él, porque de ser al revés, simplemente, no se estaría hablando del tema. Sin embargo, el problema no es solo la diferencia de edad, sino imaginarnos a Sánchez-Gijón, una señora más cerca de los sesenta que de los cincuenta (no uso la palabra señora para evitar repetir mujer, sino porque así es como la ve la sociedad) con una vida sexual activa y libre que, como dueña de su erotismo, elige con quién disfrutarla. Es curioso porque cuando un hombre mayor se vincula con alguien más joven nadie lo cuestiona, dado que se ha normalizado que es una necesidad y solo faltaba juzgar el goce masculino. En cambio, cuando se da el mismo caso en una mujer, la sociedad se siente incomodada porque aún seguimos bajo el yugo de que nuestro papel en el sexo debe ser pasivo, silencioso, sutil y reproductivo. Y esta mirada crítica se extiende a muchas otras parcelas de la vida femenina: una adicción en una mujer está peor vista que en un hombre; una mujer malhablada genera más rechazo que un hombre vulgar; una mujer ambiciosa laboralmente desatiende a su familia, mientras que el hombre lo hace para sacar a la misma familia adelante. Y así podría seguir hasta aburrirme y aburrirles. Todos sabemos que no nos llama la atención que Sánchez-Gijón sea veintidós años mayor que Iglesias, nos chirría que él la haya elegido porque seguimos suponiendo que son ellos los que tienen el poder de elección sobre nosotras y no al revés. Me entristece que con todas las libertades que tenemos las mujeres hoy en día sigamos presas en las ideas rancias, arcaicas y prehistóricas de una sociedad con un doble rasero que apesta.