Reencuentro en LA PROVINCIA

En un ambiente de camaradería y de añoranza, el pasado viernes, un grupo de jubilados de Editorial Prensa Canaria, hoy Prensa Ibérica, realizamos una visita a las instalaciones del periódico LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas y a las dependencias de Artes Gráficas del Atlántico, en Arinaga, donde se edita cada día el matutino grancanario. Sin duda alguna fue una jornada de emotivo recuerdo en la que de la mano de José Buigues, uno de los antiguos jefes de Talleres del periódico y en la actualidad jubilado, volvimos a rememorar todos los entresijos que hay detrás de nuestro histórico rotativo, para que LA PROVINCIA/DLP vea la luz a diario tanto en su versión impresa como digital. Durante la visita tuvimos la oportunidad de saludar al actual director, Fernando Canellada y a los colegas periodistas de la actual plantilla que preparaban la edición del día siguiente.

Posteriormente, el grupo de jubilados de LA PROVINCIA/DLP visitamos, en Arinaga, Artes Gráficas del Atlántico S.A., centro impresor que forma parte del grupo Prensa Ibérica y como se sabe uno de los más importantes grupos editoriales españoles, con amplia proyección nacional e internacional. Aquí recibimos una exhaustiva y detallada información del compañero Rafael Hernández, también jubilado y director de Operaciones en Prensa Ibérica, en torno a la actividad que desarrolla Artes Gráficas en la impresión de periódicos, revistas y folletos comerciales mediante rotativa offset. Sin duda alguna, esta empresa desde 1986 se ha convertido en la primera planta de impresión de Canarias. También pudimos comprobar la intensa actividad de los estudios de TV Videre donde se realizan diversos programas de Televisión Canaria, y otros medios asociados.

La jornada concluyó con un almuerzo de confraternidad en un conocido restaurante de Arinaga en el que los jubilados de Prensa Ibérica (redactores, reporteros gráficos, personal de Talleres y de Administración, Distribución y Publicidad) recordamos la importancia de las cabeceras del viejo Diario de Las Palmas y de LA PROVINCIA y del empuje de Prensa Ibérica en Canarias, gracias al impulso empresarial de sus propietarios y fundadores, Javier Moll de Miguel y Arantza Sarasola.

Entre otros, los trabajadores jubilados que participaron en esta visita a las instalaciones de LA PROVINCIA/DLP, fueron:José Delgado; Juan Santana; Miguel Pérez y señora Esther; Rafael Hernández y señora Beatriz; José Buigues; José Silva, Antonio Ortega y Maripino Lasso Godoy; Teresa Jiménez Castro; Amado Moreno Suárez y el exredactor de Diario de Las Palmas, que suscribe estas líneas y su esposa Remedios Perdomo.