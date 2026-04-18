El banderín perdido de la final Barça-UD Las Palmas de 1978

El eco de aquella noche del 19 de abril de 1978 no se apagó nunca del todo en la memoria amarilla. La final de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y la Unión Deportiva Las Palmas dejó una mezcla de orgullo y vértigo, la sensación de haber tocado un escenario que hasta entonces parecía reservado a otros. El césped del Santiago Bernabéu de Madrid, las luces, los más de 10.000 aficionados isleños desplazados y el rival de leyenda, con Johan Cruyff al frente, quedaron suspendidos en el recuerdo colectivo como una fotografía que el tiempo no consigue desteñir.

Pero había algo más, un detalle pequeño, casi invisible en medio de tanta grandeza, que acabaría convirtiéndose en una historia dentro de la propia historia de aquella final en la que el gol en parábola de Miguel Ángel Brindisi no fue suficiente. Los blaugranas, con tantos de Rexach (2) y de Asensi, levantaron el trofeo al vencer por 3-1

Durante el saludo inicial, como era tradición, los equipos intercambiaron sus banderines: Cruyff por el FC Barcelona y Hernández por la UD Las Palmas. Un gesto breve, protocolario, que normalmente se diluye entre el ruido del partido y apenas sobrevive en la foto oficial junto al trío arbitral. El colegiado principal, Franco Martínez, acabó siendo protagonista involuntario por decisiones que perjudicaron al equipo dirigido por Miguel Muñoz. Sin embargo, aquel banderín entregado por el Barça desapareció tiempo después de las dependencias del club en Pío XII. No quedó registro claro de su paradero, no hubo explicación, no hubo rastro. Simplemente se esfumó.

Con el paso de los años, su ausencia se convirtió en una de esas pequeñas incógnitas que sobreviven en los pasillos del fútbol, alimentadas por la nostalgia y por la costumbre de recordar lo que ya no se tiene. Era una reliquia perdida de la noche más grande de la historia amarilla, un objeto mínimo que, sin embargo, contenía una carga simbólica desproporcionada: la prueba tangible de haber estado allí, en una final -la única que han disputado los amarillos en su historia-. Décadas después, cuando el tiempo había convertido aquella final en leyenda, ocurrió lo inesperado.

El 5 de enero de 2011, en vísperas de Reyes, un paquete llegó sin remitente claro a la sede del club. Procedía de Tenerife. Nadie sabía qué esperar. El sobre no anunciaba nada, no llevaba firma, no ofrecía pista alguna sobre su origen. Solo el misterio, otra vez. Dentro, cuidadosamente guardado, apareció el banderín perdido. El silencio que siguió al descubrimiento no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Era como si el pasado, paciente, hubiera decidido regresar por su cuenta. Como si aquella pieza extraviada hubiera estado todo ese tiempo esperando el momento exacto para volver a casa.

Para Antonio de Armas de la Nuez, entonces consejero e historiador del club, el hallazgo tuvo algo de revelación íntima. No era solo un objeto recuperado; era un fragmento de memoria que se había resistido a desaparecer. Un testigo silencioso de una noche irrepetible que, de pronto, volvía a tener forma física. El banderín no solo cerraba una incógnita. Restauraba un vínculo con aquella final, con aquel instante en que la UD Las Palmas se asomó al gran escenario del fútbol español. Era, en cierto modo, un regreso. Un hilo invisible que conectaba 1978 con 2011, y que recordaba que la historia, a veces, no se pierde: simplemente espera.

Y así, en una caja sencilla y en un envío anónimo llegado desde otra isla, volvió a latir un pedazo de aquella noche eterna, que este domingo 19 de abril de 2026, 48 años después, sigue habitando la memoria. La final del Bernabéu, los dos goles de Rexach uno de penalti y otro de falta directa- y el tanto de Asensi que acabaron alejando a Las Palmas del sueño del título siguen presentes en el imaginario amarillo como heridas y orgullo a la vez. Quizá, si Morete y Maciel hubiesen llegado a aquel partido en plenitud física, incluso el destino de aquel banderín -y de aquella historia- habría quedado reducido a una anécdota menor.