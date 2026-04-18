El muelle de cruceros se puede quedar pequeño

A la vista de las previsiones para la próxima temporada 2026-27 en la que se calcula un crecimiento sobre el 20% en las escalas de cruceros, según la Autoridad Portuaria, estimamos que hay preocupación sobre la capacidad del Muelle de en Santa Catalina que se puede quedar pequeño, ante la anunciada oleada de buques de placer buscando más seguridad en sus rutas debido a los conflictos bélicos en otras partes del mundo, que obliga a los armadores a buscar zonas más tranquilas.

Debido a esta perspectiva, entendemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, sino adelantarnos a planificar un futuro inmediato, más aún cuando la tendencia de las navieras es construir barcos más grandes. Donde podíamos atracar hace unos años hasta seis cruceros de forma simultánea el mismo día, nos encontramos que ya no es posible, bajando a solo cuatro unidades como ocurre en la actualidad, subiendo además de forma espectacular el número de cruceristas por barco, por lo cual la superficie se hace más escasa al necesitarse mayor numero de vehículos para transportar a los turistas.

Ante este panorama es lógico que algo hay que hacer, y se nos ocurre desempolvar aquel proyecto de la Gran Marina, donde una de las ideas contemplaba la unión del muelle Espigón del Castillo o Pesquero con el de Santa Catalina mediante un puente elevadizo que prolongaba el actual muelle de cruceros casi en doble línea de atraque pudiendo acoger hasta diez unidades de forma simultánea, quizás necesitando un dragado hasta 11 metros de calado. Sería una gran obra para responder al desafío de la industria del crucero, pero con la ventaja de que este tipo de barco seguiría atracando en plena ciudad. He ahí la idea que se puede considerar por los rectores portuarios para hacer frente a esta demanda que está a la vista. Ojalá se estudie antes que la competencia se lleve este negocio.