Ana Cendrero, pasión por el teatro

Ana Cendrero es una de esas mujeres que aman el teatro, un arte que se enfrenta a altas tasas de paro. Y el problema de la movilidad fuera de la isla afecta a la actividad de una compañía, sea amateur o profesional. «Somos el instrumento de nuestro arte», afirma.

Con ella es fácil entablar un diálogo que en realidad es una confesión. Según Ana, los apoyos institucionales existen aunque nunca son suficientes para toda necesidad. La cultura se subvenciona partiendo de propuestas presentadas por empresarios individuales, profesionales autónomos, empresas y entidades culturales. Propuestas que deben cuadrar con unas condiciones específicas, considerándose la trayectoria artística como una de ellas. O el interés que la entidad que subvenciona considere prioritario.

Tendemos a identificar al artista lejos del ámbito empresarial y mercantil. Pero una compañía de teatro necesita conocimiento, asesoramiento y financiación tanto para crear su obra como para venderla. La escuela es garantía de conocimiento. Ya sumaremos experiencia y dedicación. Y la Escuela de Actores de Canarias es buena escuela. Como le comentaban, «ofrece una formación profesional a nivel académico universitario e investigador para sus intérpretes. Un conocimiento holístico».

Hay asignaturas que complementan los conocimientos y habilidades interpretativas posibilitando el desarrollo y difusión del trabajo de forma autónoma.

Yendo a sus orígenes, sabemos que con 15 años andaba con el grupo de teatro Magec, dirigido por Pancho Estévez. Y era alumna en talleres en la Casa de Colón o en el SIT cuando aún no lo era. Así fue miembro fundador del Pequeño Teatro Azul (Títeres).

Intervino en la 1ª Muestra de Teatro de Las Palmas, IV Festival de Títeres para Adultos de Madrid. Hizo más talleres y funciones, como un «muy especial» día de reyes en el Cine Avellaneda, (hoy Teatro Guiniguada) Disuelto el grupo, viaja al VI Festival Internacional de Títeres de Barcelona. Y es premiada en primer Concurso de Diseño en la Artesanía Canaria. En Barcelona acaba estudios en el Collegi del Teatre, trabaja como ayudante de escena en el Teatro Llantiol y como performer para Early Birds. (BCN, Madrid, Ibiza)

Con formación en danza y circo, organizó y actuó durante años talleres y animaciones. Recibió el premio del Teatro Victoria-revista Escena a jóvenes intérpretes. Actuó en “Itíneris”, macroespectáculo conmemorativo del milenario de la ciudad de Gdansk, Polonia. Y en los conciertos escenificados de Música Antigua que dirige Antoni Rosell, UAB-Courtly Music Consort. Luego vuelve al Llantiol para formar parte del elenco. Y de nuevo a Las Palmas para hacerse cargo de su madre, los deberes familiares.

Fue duro. Pero se fue creando un circuito de talleres: Mapfre-Fasican (personas sordas). O niños en fracaso escolar, adolescentes, cuidadoras, tercera edad, migrantes,

Con el colectivo de Poesía granadino Elefante Rosa su trabajo viaja a Valladolid y trae aquí el proyecto Tupperpoetry (microteatro-acciones poéticas). Hace incursiones en la performance, en Flux-art. Y en el Laboratorio de Intervención en la Vía Pública.

También figuró en el l Festival Atlántico de Poesía, donde pudo actuar con Carmen Ojeda, o con Hara Alonso. Intervino en el Festival Internacional Grito de Mujer, dónde también actuó. Y organizó las presentaciones colectivas Mujer en Escena con la inestimable ayuda de Carmen Márquez, extraordinaria profesora de la ULPGC, una andaluza que es canaria de primer nivel.

¿Teatro al uso? También lo ha tocado. ¿Talleres como alumna? Unos cuantos. ¿Proyectos que tiene? Sencillos. Así nos habla de presentar el Festival Grito de Mujer 2027. Desea seguir incursionando en la dramaturgia de la mano de los talleres impartidos por Luis O’Malley y quien él indique. Quiere responder a las indicaciones siempre gratificantes de los miembros del colectivo de artistas literarios que afortunadamente conoce. Y escribir. Continuar colaborando con todo proyecto posible de interés humano. Y la sangre tira. Volver a entrenar, al ensayo y a contar mediante la interpretación. De hecho ya tiene un par de ideas rondando. Sin prisas. Ana tiene cuerda para rato. Es humilde y callada, no quiere llamar la atención pero por dentro tiene la energía de un volcán a punto de estallar.