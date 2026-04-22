Hace un mes descubrí la asociación sociocultural Almagrote. Sí, como el almogrote, pero con «a», porque, como a sus fundadoras Soraya Domínguez y Adrián Sosa les gusta explicar, le ponen alma a todos los proyectos que llevan a cabo. Y de esa alma, de ese entusiasmo y de ese compromiso que emana del brillo de sus miradas cuando hablan de lo que hacen he sido testigo. El pasado 10 de abril presentaron en La Aldea el documental «Ellas cuentan: esta pasión comedida» que recoge los testimonios de vida de cinco mujeres del municipio en el que reflexionan sobre qué significaba ser mujer allá por los años cincuenta: cómo vivieron la sexualidad, el amor y el matrimonio.

También se aborda en el largometraje qué esperan ellas de la vida en esta etapa que transitan, de los sueños que no pudieron cumplir por imperativo social, del deseo que aún sienten con setenta y ochenta años y, sobre todo, exponen con una humildad y una sabiduría escalofriante qué es lo verdaderamente importante para ser feliz. Uno tiene que haber orillado mucho el dolor para saber en qué aguas no volver a sumergirse. Entre las muchas cosas que me fascinaron del proyecto, la calidad audiovisual y los juegos simbólicos que van tejiendo durante la historia demostraron el mimo que sus directoras le pusieron al trabajo. Cinco mujeres con vidas tan distintas y a la vez tan iguales van construyendo, mientras narran su existencia, algo común que, al final del documental, disfrutan y comparten. Una de las pocas imágenes reales que he visto de eso que llaman sororidad.

Tras la presentación oficial del 10 de abril, el primer acto de divulgación fue en el Centro de Personas Adultas (CEPA) de Mogán. La mañana del martes 14 de abril se reunieron en el centro el alumnado de todos los niveles y todos los idiomas para, junto a sus docentes, al equipo directivo y a Domínguez y Sosa, disfrutar de la proyección. Después, café y dulcito en mano, conversarían sobre las confesiones de cinco mujeres valientes que les han dado voz a muchas otras que, a pesar de no salir en el vídeo, sabemos ahí, en el silencio y en la invisibilidad que arrastra consigo nacer con un sexo biológico que durante años fue considerado de segunda. Ustedes perdonen mi pasión al relatarles este acto, pero me encanta conocer a personas que funcionan como altavoces y faros para aquellos que viven o han vivido silenciados y en la sombra. Domínguez y Sosa a través de su asociación sociocultural Almagrote (que pueden encontrar en Instagram como @acsalmagrote) han empezado con la difusión y proyección del largometraje. Les aconsejo que les sigan en redes y que no pierdan de vista lo que «Ellas cuentan» con su pasión comedida, pues verán reflejadas en sus palabras a sus abuelas, a sus madres y, me atrevería a decir que, de algún modo, a cada una de nosotras. A veces, cuando el pesimismo me envuelve, aparecen personas luminosas que aprovechan cualquier grieta para dejar colar la luz.