El futuro del Puerto de Las Palmas, el verdadero reto no está fuera

En los últimos meses se ha instalado cierto debate sobre la competencia de nuevos enclaves portuarios en el entorno atlántico, especialmente ante proyectos emergentes como el de Dajla. Sin embargo, centrar la preocupación en lo externo puede ser un error estratégico. El verdadero desafío está en casa: el Puerto de Las Palmas debe mirarse a sí mismo y actuar en consecuencia.

Nos encontramos ante una infraestructura que reúne condiciones excepcionales: ubicación privilegiada, reconocimiento internacional y una trayectoria consolidada basada en la confianza, la calidad del servicio y su carácter tricontinental. No es casualidad que los grandes armadores sigan apostando por este puerto. La actividad es intensa, con niveles de ocupación elevados tanto en atraques como en áreas de servicio. Este contexto no solo respalda su competitividad, sino que también justifica plenamente nuevas inversiones orientadas a su crecimiento.

Ahora bien, el desarrollo portuario no puede depender únicamente de la inercia del mercado. Existe una clara desconexión entre la realidad empresarial y la gestión política. El empresario portuario no pide discursos, sino condiciones: agilidad, facilidades y un entorno que permita ejecutar proyectos con eficacia. Las ayudas públicas, cuando existen, no siempre llegan donde deben, y la colaboración público-privada, aunque deseable, sigue siendo más teórica que práctica.

A nivel europeo, la situación tampoco resulta del todo favorable. Mientras otras potencias han apostado decididamente por el trabajo y la ejecución, Europa ha optado por una sobrerregulación que, en muchos casos, limita la competitividad. En este contexto, resulta clave defender con mayor eficacia los intereses específicos de Canarias en Bruselas. La sensación es que otros actores, como Marruecos, han sabido posicionarse mejor en ese tablero.

El momento actual exige máxima atención. El puerto opera en un entorno global volátil, donde conflictos internacionales y cambios en las rutas marítimas pueden alterar el equilibrio en cuestión de meses. Es cierto que algunas circunstancias recientes han beneficiado coyunturalmente la actividad, pero también han evidenciado la pérdida de tráficos tradicionales, como el pesquero, y la fragilidad de ciertos incrementos que podrían desaparecer con la misma rapidez con la que llegaron.

Además, la normativa medioambiental europea introduce tensiones adicionales. La aplicación de tasas por contaminación, sin una armonización efectiva con países vecinos, genera una situación de competencia desleal difícil de sostener.

Si hay un aspecto interno que merece revisión, es la gobernanza del puerto. Resulta necesario incorporar más voces del sector en los órganos de decisión. La experiencia de quienes trabajan a pie de muelle no puede quedar al margen de la estrategia. Sin ese conocimiento práctico, la toma de decisiones pierde eficacia.

Por último, la reciente polémica sobre la posible instalación de un buque generador de energía en el puerto refleja una planificación deficiente en un asunto crítico. La falta de previsión ha llevado a plantear una solución provisional, costosa y contaminante. Aun así, el puerto, como infraestructura al servicio de la ciudad, difícilmente puede negarse ante una situación de emergencia. La cuestión no es tanto su autorización como su duración: lo provisional, en demasiadas ocasiones, termina convirtiéndose en permanente.

En definitiva, el Puerto de Las Palmas no debe temer a la competencia externa, sino a la falta de visión interna. Su futuro dependerá menos de lo que ocurra en otros puertos y más de su capacidad para adaptarse, gestionarse con rigor y defender con firmeza su papel estratégico en el Atlántico.