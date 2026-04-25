Por qué algunos jóvenes y no tan jóvenes añoran una dictadura

Archivo - Una nostálgica del franquismo con una bandera de la dictadura y un rosario espera la llegada del féretro con los restos de Francisco Franco al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde será inhumado, en El Pardo (Madrid, España), a 24 de octubr / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El pasado 20 de noviembre de 2025 fue el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, que con su golpe de Estado en 1936 y la Guerra Civil hasta 1939 se cargó de un plumazo una República aprobada por los españoles, este es un hecho objetivo.

Ahora que vamos a cumplir 90 años que se inició la fatídica guerra fratricida entre españoles, un 25% de los jóvenes comienzan a decir que prefieren un régimen autoritario a una democracia.

Una persona añora algo que desea, porque nunca lo ha tenido y cree que solucionará su problema de falta de futuro inmediato, y en estos casos, porque prefieren que otros les digan lo que tiene que hacer en todos los ámbitos de la vida, sin tener que salirse de los raíles que le marque esa dictadura.

A lo mejor es que sus padres les dejaron que hicieran lo que quisieran y que como consecuencia de ello, ahora son unos desgraciados que no tienen ni la formación, ni el espíritu de sacrificio y esfuerzo necesario para superar cualquier contratiempo que se les ponga delante para acceder a los puestos de trabajo que puedan dar unas remuneraciones que mantengan el nivel de vida al que han estado acostumbrados hasta la fecha, gracias al sacrificio de sus padres y pensando que si apoyan a los que consiguen todo con la fuerza física y verbal, ellos serán los que los que dominen su entorno y por ende, tendrán un poder adquisitivo que no se lo dará el conocimiento, ni el esfuerzo personal, sino el dirigismo, la fuerza de su razón y el corporativismo del grupo al que has apoyado.

Cierto es que hay una corriente internacional de populismo ultranacionalista, ¿y como no?, nos han vuelto a colonizar con otra moda que se inició en el extranjero y está en boga. ¡No somos originales ni para esto!

Uno de los padres de la Constitución española, D. Miquel Roca Junyent, dijo en una entrevista al periódico El País, que: “no se ha explicado jamás lo que fue la dictadura”. Muchos de los que vivimos ambas etapas, pensábamos que si se explicitaba claramente todo lo que vivieron nuestros padres, podría suponer que se abrieran heridas, cuando en realidad, por no hablar claramente de lo sucedido en la dictadura en todos los ámbitos donde correspondía, nos encontramos hoy en día con estos cachorros de Mussolini, Hitler y Franco, escuchando frases de algunos melancólicos trasnochados como: “eso no ocurría con Franco” o “con Franco se vivía mejor”, sobre todo quienes vivían mejor eran los que estaban protegidos y amparados por la élites del gobierno nacional y de las administraciones públicas locales, económicas y sociales.

Estamos en un momento delicado en nuestro país, pues se puede diagnosticar que tenemos una democracia enferma, que no la hemos sabido ni alimentar, ni cuidar entre todos de la forma adecuada y ahora, de aquellos polvos, vienen estos lodos…

Intentar que se recupere el sentido común, que es el menor de los sentidos en la situación actual en la que vivimos, en donde está todo tan polarizado y donde nadie escucha y razona, puede resultar una auténtica utopía, en breve llegaremos a decir y no muy lejos: ¿te acuerdas cuando en España había una democracia en la que se respetaban todos los derechos y libertades alcanzados por la lucha del pueblo español?

Hoy existen alternativas con mayor o menor éxito a la lucha de clases, que no supongan una pérdida de derechos y libertades por mucho que lo quieran pintar ahora con la IA y sus consecuencias, por lo que debemos luchar por mejorar nuestra democracia, con más democracia, libertad e igualdad. Las restricciones de los derechos y libertades, nos vuelven a llevar a la oscuridad y al miedo.