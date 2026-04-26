Listas de espera y diferencias entre islas: los desafíos de la sanidad canaria al descubierto

La sanidad en Canarias atraviesa una creciente presión. A pesar de los esfuerzos presupuestarios realizados durante años y más años y la importante contribución de las clínicas privadas, el sistema afronta dificultades para responder a la demanda asistencial. Este escenario se observa con claridad en las listas de espera, las diferencias entre islas y la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles.

Uno de los indicadores más visibles son las listas de espera. Desde consultas especializadas hasta intervenciones quirúrgicas, los tiempos de respuesta superan en muchos casos los niveles recomendados. Esta situación afecta a la calidad que se percibe del servicio, pero puede tener consecuencias clínicas en patologías que requieren un rápido tratamiento.

Para los residentes en islas con menor dotación, la necesidad de desplazamiento añade una carga adicional, tanto económica como logística"

La acumulación de pacientes en espera se debe al déficit de personal en algunas especialidades, limitaciones en infraestructuras y una demanda al alza ligada al envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas.

Además, Canarias presenta una configuración geográfica que condiciona la organización de su sistema sanitario. Gran Canaria y Tenerife concentran la mayor parte de los servicios especializados, mientras que las otras islas, incluso muy pobladas como Lanzarote y Fuerteventura, dependen de los traslados para acceder a determinadas prestaciones. Esta realidad genera diferencias en tiempos de atención y continuidad asistencial. Para los residentes en islas con menor dotación, la necesidad de desplazamiento añade una carga adicional, tanto económica como logística, que reduce la igualdad del sistema.

Huelga de médicos en Las Palmas de Gran Canaria. / José Pérez Curbelo

Las políticas de descentralización sanitaria han intentado mitigar estas desigualdades mediante la ampliación de servicios en hospitales comarcales y centros de salud. Sin embargo, la complejidad de mantener determinadas especialidades en territorios con menor población, junto con la dificultad para atraer y retener profesionales sanitarios, limita el alcance de estas medidas.

Respecto a la eficiencia en la gestión, el incremento del gasto sanitario no se traduce siempre en una mejora de la calidad asistencial. La optimización de los recursos requiere una planificación rigurosa, basada en datos y orientada a resultados.

Más digitalización

Aspectos como la coordinación entre niveles asistenciales, la gestión de agendas, la digitalización de procesos y la evaluación continua son determinantes para mejorar el rendimiento. La fragmentación organizativa y la falta de integración dificultan la respuesta. La coordinación entre atención primaria y especializada sigue siendo un punto crítico.

La escasez de profesionales en determinadas categorías, junto con condiciones laborales que se sienten como poco atractivas en algunos territorios, complica la cobertura de plazas y la estabilidad de los equipos. Es necesaria una mejora en la planificación de recursos humanos, incluyendo la formación, distribución y retención del personal.

La telemedicina, la historia clínica electrónica y la gestión basada en inteligencia de datos pueden contribuir a reducir tiempos de espera"

El uso de herramientas tecnológicas ofrece oportunidades. La telemedicina, la historia clínica electrónica y la gestión basada en inteligencia de datos pueden contribuir a reducir tiempos de espera, mejorar la continuidad asistencial y optimizar la asignación de recursos. No obstante, poner todo esto en marcha requiere inversión, capacitación y un marco organizativo que facilite su incorporación a la práctica diaria.

La sanidad en Canarias enfrenta un conjunto de retos que pasan por la reducción de las listas de espera, la corrección de las desigualdades entre islas y comarcas y la mejora de la eficiencia en la gestión. Y no deben ni pueden abordarse de manera aislada. La capacidad del sistema para cumplir su función básica -garantizar una atención sanitaria accesible, equitativa y de calidad- dependerá en gran medida del acierto en el diseño y el resultado de las políticas que se diseñen y apliquen en todos estos ámbitos.