Canarias, mejor es no existir

Debemos entender que el Gobierno socialista sabe mejor que nadie que lo que nos conviene a los canarios es no existir. Al menos no existir plenamente. Mejor existir a ráfagas presupuestarias, a soplos de quince millones, a llamadas de cinco minutos. Cuanto menos existas, Canarias, mejor te irá; mientras mejor entiendas que lo tuyo debe restringirse a combinar los deleites del balneario soleado con el infierno de los migrantes, más se ajustarán tus anhelos a tu realidad. Existir es un peligro siempre creciente. Empiezas existiendo y luego creces, caminas por ti mismo, reparas en las relaciones entre todo lo que te rodea, descubres una identidad dinámica y plural y (como todas) conflictiva, pretendes ser el dueño de tu propio futuro. Existir es muy arriesgado, especialmente para la gente que no quiera que existas, que no quiere que crezcas, que rechaza tajantemente semejantes demasías. No quieres saberlo todo, no intentes meter las narices en todo, no te empecines en que se te responda a todo y así todo irá muy bien.

Existir es un error y no deben creerse los estatutos de autonomía ni la agenda firmada con un individuo para votar por su investidura, porque complicarán tu situación. Es que le apruebas un estatuto de autonomía a un semiexistente y se lo termina creyendo. Es que le firmas un conjunto de compromisos jurídicos, políticos y presupuestarios a un nasciturus y puede tener la jeta de exigírtelo. ¿Para qué quiere saber Canarias –su gobierno democrático– si hemos hablado con asuntos que afectan a Canarias con el primer ministro marroquí? Si no van a entender nada, las criaturas. Solo faltaría. ¿Saben ustedes francés? ¿En sus islas se habla francés? Y en cuanto a llamar, ¿sabes cuantas cosas tiene José Manuel Albares en la cabeza? Porque un ministro sí que existe. Porque el Gobierno de España sí que existe. Como el Gobierno de Marruecos. Como los propios marroquíes. Como el cierre de las aduanas con Ceuta y Melilla al que rendimos una sonriente pleitesía, ah, Mohamed, tan vicioso y tan pillín. Lo que no existe es la República Saharaui Democrática. Lo que apenas existen, seamos sinceros, son los saharauis. El lado correcto de la historia consiste en tener claro –precisamente– quien existe y quien no existe, quien existirá y quien está ontológicamente jodido por los siglos de los siglos. No sé quiénes son esos saharauis a los que usted menciona. No he oído hablar de esos tíos en mi vida.

Esto es como lo de los aeropuertos. ¿Cómo vamos a dejar entrar en la gestión de los aeropuertos que tiene Aena en Canarias a gente que apenas existe? Imagínese el desastre del tráfico aéreo. Los aviones caerían como moscas (las moscas sí que existen, se lo garantizo yo). ¿Qué sabrán de gestión aeroportuaria los semiseres isleños? Ya, ya sé que antes de las transferencias en educación y sanidad no habían gestionado jamás sistemas públicos de educación y sanidad, pero no me líe. Esto es más mucho más complejo. Esto va de cosas que van volando por el aire y zumbando de aquí para allá, trasladando a miles de personas por encima de las nubes. La cogestión es una demanda absurda. Y eso sin contar con que los socios privados de Aena (a los que nos debemos como Gobierno responsables y socialdemócratas con verdadero sentido de Estado) no van a tolerar que gente que no exista les haga perder un solo céntimo de los cientos de millones de euros de los que disfrutan anualmente como legítimo beneficio. No se lo aguantan a gente que existe al 100%, imagínese a gente que existe tan poquito y a más de 2.000 kilómetros de Madrid, a más de 3.000 kilómetros de Bruselas. No, más que absurdo, sinceramente, es ridículo, es patético, es insostenible. Esa pueril testarudez en existir resulta quizás inconstitucional, pero seguro es que es facha.

– ¿Y cómo os las arregláis para prestar servicio, si no existís?

– ¡Con fuerza de voluntad –dijo Agilulfo –y fe en nuestra santa causa!

(Italo Calvino, El caballero inexiste) . n