La pesadilla adolescente más extrema

Caos, caos y más caos. Esa es la sensación que el espectador experimenta durante el desarrollo de la película 17 que compite por la Lady Harimaguada de Oro en el 25 Festival de Cine de Las Palmas. Un caos que rodea a la protagonista desde el primero hasta el último fotograma de este impactante trabajo de la macedonia Kosara Mitic que, según informan nada más empezar, está basado en un hecho real.

Y para lograr filmar este caos de 105 minutos de duración, la técnica efectiva es la más claustrofóbica y asfixiante posible: primeros planos, escenas cortas y ambientaciones cargantes saturadas de personajes entre los que se palpa una falta de aire que sale por los poros de la pantalla. ¿El tema? La violación de una adolescente, su vergüenza al saber que se ha quedado embarazada, y el entorno hostil carente de un refugio donde solicitar ayuda o un simple consejo maduro.

Sara arrastra en secreto este problema sin saber cómo afrontarlo hasta que al final termina resolviéndolo de la peor manera posible: pariendo en el lugar menos apropiado entre gritos desagarradores de dolor. La película es, desde el principio, una especie de fiesta perpetua, alternada por peleas, discusiones, bromas de mal gusto, drogas, sexo inapropiado y hasta violencia de una panda de adolescentes descerebrados que se embarcan en una visita turística entre su país y Grecia dirigida por una profesora que representa la mediocridad de un buen número de profesionales de la educación sin ninguna capacidad pedagógica. Este interés por reflejar el gusto por la autodestrucción y la sublimación de los instintos primarios recuerda en los momentos más desaforados a Clímax de Gaspar Noé y esa fiesta perpetua sin sentido tiene algo del sobredimensionado Sirat de Óliver Laxe. Pero también adolece de momentos inverosímiles en los que falta una mayor coherencia narrativa.