75 años de historia reconocidos con la Medalla de Oro de Canarias

La concesión de la medalla de oro de Canarias a La Casa de Galicia de Las Palmas al reconocerle el Gobierno de Canarias «su fuerte compromiso con la isla» y, no solo con la organización de la cabalgata de Reyes y con la recogida de juguetes; sino con su fuerte arraigo con la comunidad en la que está incardinada y a la que se debe. Este reconocimiento a propuesta de su presidente, Fernando Clavijo, obliga a mis paisanos a ser aún más excelentes de lo que lo han sido hasta la fecha, y aquí se dice para que conste. Es mucho el honor y debe ser correspondido.

No hace falta remontarse a épocas pretéritas para constatar la presencia gallega en Canarias, pero si hubiese que hacerlo nombraríamos a Leonardo Torriani y, en concreto a su obra Descripción e historia de las islas Canarias Antes afortunadas con el parecer de sus fortificaciones, editada en 1588, donde narra la salida del navegante Fernando de Castro de A Coruña, llegando a La Gomera en el año 1384 con destino a Madeira. La presencia de apellidos gallegos en las islas tales como Saavedra, Vilar, Aguiar, Freire, Fariña, Lago, Segredo, etcétera, son la muestra de esa estancia y que aporta al habla canaria palabras como, millo, mágua, margullar, fechar, dando fe que no se arribó aquí ayer. Formamos parte de un paisaje común unidos por el Atlántico. Canarias es la ruta obligada para llegar a América y, en muchos casos, para quedarse. Estamos hermanados por el Santiago de los Océanos, tan bien representado en el santuario diocesano de Gáldar, que junto con Tunte forman el itinerario cultural europeo Camino de Santiago entre Volcanes, el único con dos bulas papales y el más antiguo del mundo, fuera dela península, y con una visión tricontinental.

El 24 de mayo de 1951, en el salón de actos del Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, reunidos más de 400 gallegos acordaron fundar La Casa de Galicia. Ese mismo día Ignacio Vieitez de Soto, quien sería el primer presidente, ponía en circulación obligaciones por valor de 50 pesetas de la época, que fueron adquiridas con entusiasmo por los asistentes, al tiempo que se les solicitaba a los paisanos de posición desahogada una cantidad, en calidad de préstamo, para el inicio de los primeros trámites y necesidades. Al mismo tiempo, se anunciaban gestiones favorables para la cesión de un piso en la calle León y Castillo donde instalarse. En el año 1952 la Casa contaba ya con 600 socios.

El próximo 24 la Casa cumplirá 75 años y el día 30, en el Auditorio Alfredo Kraus recibirá, en compañía de los otros 11 galardonados, el reconocimiento oficial del actual Gobierno de Canarias celebrando su canariedad. Es el momento para agradecer la acogida y para fortalecerse a través de la mezcla de razas, de culturas y de sentimientos propios.

No existe orgullo mayor que poder compartir el salitre del mismo océano para sentirnos hermanos de toda la humanidad.