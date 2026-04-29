Empatía en un mundo dirigido por psicópatas

La sorpresa de la sección oficial de este año es Lucky Lu. Y más en una época en la que el problema de la inmigración refleja el nivel de putrefacción nauseabunda de la política a nivel mundial. Aunque, bueno, los psicólogos más eminentes ya han llegado a la desoladora conclusión de que putrefacción y política son la misma palabra, y que todos los individuos que adquieren cierto poder, por mínimo que sea, terminan psicopatizándose siempre. Y de ahí la corrupción, la compra-venta de votos, el tráfico de influencia, etc.

Y todo esto se refleja en Lucky Lu donde vemos los problemas que tiene que atravesar un inmigrante asiático en Nueva York cuando, trabajando en una plataforma de repartos de comidas, le roban la bicicleta. A continuación, el personaje comienza un calvario interminable que incluye la cancelación del contrato, la obligación de pagar el valor de lo perdido o el tener que abandonar la vivienda al no poder pagar el alquiler. Todo se agraba cuando su mujer e hijos vienen a visitarlos y el probre hombre tiene que, desesperadamente, crear un clima ficticio de bienestar. Y cuando llega a un centro de ayuda a los desfavorecidos se da cuenta de la ingeniería social en la que vive donde los políticos (los psicópatas integrados) siguen manipulando a las masas con esa gran mentira que son lass izquierdas o las derechas .

El filme se mueve de forma frenética recorriendo los suburbios de la ciudad de los rascacielos con individuos de toda ralea, pero tiene un homenaje velado al El ladrón de bicicletas y algún momento gracioso como cuando en una de las entregas a Lu se le derrama el pedido y el cliente, que le abre totalmente desnudo, acepta la disculpas, pero inmediatamente se le insinúa descaradamente. No es un prodigio de tecnicismo, pero puede despertar a algún espectador del trance en el que vivimos.