La toxicidad de los traumas no resueltos

El black cinema va colonizando cada vez más terrenos temáticos y filosófico tras el éxito de Los pecadores como demuestra If I Go Will They Misse Me que traducido vendría a ser algo así como Si me voy, ¿me habrán echado de menos?, y que también compite en la sección oficial de largometrajes del 25 Festival de Cine de Las Palmas.

Un filme que demuestra que, títulos como Déjame salir y toda la saga de Jordan Peelee, buscan asegurar de una vez por todas que el cine dirigido e interpretado exclusivamente por profesionales de raza negra no tiene que envidiar a ninguna de las producciones a las que tan acostumbrado estamos sobre héroes, villanos o cualquier otra caracterización de tipo caucásica.

Por eso mismo, y a estas alturas, el análisis debería obviar los elementos aludidos y centrarnos únicamente en su fallos o aciertos. La película de Walter Thompson-Hernández plantea una relación paterno-filial en la que la figura primigenia de apego, Antony, no ha logrado sanar sus heridas de infancia y eso, de forma irremediable, distorsiona el presente y futuro de su hijo Lil Ant. El filme se enmarca en los noventa, una década en la que aún no se habían realizado estudios sobre cómo puede marcar el porvenir de una persona la desgracia de vivir con una figura de apego tóxica. Ni que la mayor parte de los problemas mentales (y físicos, diría yo) provienen de traumas no resueltos correctamente .

Pero Lil Ant tiene una imaginación prodigiosa que le hace aislarse de su inadecuación familiar y que prácticamente lo salva de fenómenos como el acoso escolar o demás aberraciones de esta sociedad enferma dando un toque lírico a veces a la película. Pero, por otro lado, el filme adolece de unas transiciones más pulidas y autónomas que le den aire y espacio ya que todo parece una sucesión de monólogos a veces realmente desesperantes.